West Ham x Everton: onde assistir e horário do amistoso

West Ham e Everton se enfrentam nesta quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA), em amistoso internacional de pré-temporada. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e também estará disponível no Disney+ (streaming). ➡️Jogo com transmissão no Disney+ via ESPN, sem custo adicional para os assinantes

Na última temporada, o Everton terminou na 13ª colocação da Premier League, somando 48 pontos com 11 vitórias, 15 empates e 12 derrotas. Na Copa da Inglaterra, caiu na quarta fase para o Bournemouth, e na Copa da Liga Inglesa foi eliminado na terceira fase nos pênaltis, após empate contra o Southampton.

Ficha Técnica WHA EVE Amistoso Pré-temporada - 2025 Data e Hora quarta-feira, 30 de julho, às 19h30 (de Brasília) Local MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA) Árbitro Onde assistir

O West Ham teve desempenho semelhante e encerrou o Campeonato Inglês logo atrás, em 14º lugar, com 43 pontos conquistados. A equipe venceu 11 jogos, empatou 10 e perdeu 17. Nas copas domésticas, caiu precocemente: foi eliminado na terceira fase da FA Cup pelo Aston Villa e sofreu goleada de 5 a 1 para o Liverpool na mesma fase da Copa da Liga.

Tudo sobre o amistoso entre West Ham e Everton (onde assistir, horário, escalações e local):

West Ham x Everton

Amistoso internacional — Pré-temporada 2025

📆 Data e horário: quarta-feira, 30 de julho, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (EUA)

👁️ Onde assistir: ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming)

West Ham x Everton em amistoso de pré-temporada (Arte; Lance!)

