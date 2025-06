O calçadão mais famoso do Brasil será o palco do Mundial de Clubes no Rio de Janeiro! Com três cariocas na competição, a cidade maravilhosa terá Fan Zone durante jogos de Botafogo, Flamengo e Fluminense, no Posto 2 da Praia de Copacabana. O evento é gratuito e contará com atrações musicais, além da transmissão dos jogos ao vivo.

Neste domingo (15), estará oficialmente aberta a Fun Zone do Rio de Janeiro no Mundial de Clubes. O evento contará com transmissão ao vivo de todos os jogos dos três cariocas e shows, como do cantor Dudu Nobre e do DJ Malboro.

O acesso ao local é gratuito, mas é necessário retirar ingresso online emitido pela plataforma oficial da Sympla. A arena tem capacidade para receber 10 mil pessoas por dia e está sujeita a lotação.

Os trajes do evento serão controlados e contam com regra específica. Caso queira secar o rival, não pode ir com a camisa do próprio time. Só será permitido o uso de roupas e acessórios de clubes brasileiros nos dias em que seus jogos forem transmitidos no evento.

A Fan Zone terá duração durante todo o Mundial de Clubes e já tem programação marcada entre os dias 15 e 25 de junho. O evento se estenderá de acordo com o avanço de fase dos clubes cariocas.

Confira a programação completa da Fan Zone no Rio durante o Mundial de Clubes

15 de junho - Domingo

15h - Abertura

16h - Transmissão de PSG X Atlético de Madrid

19h - Transmissão de Palmeiras X Porto

21h - Show do cantor Suel

23h - Transmissão de Botafogo X Seattle

2h - Encerramento

16 de junho - Segunda

18h - Abertura

19h - Transmissão Boca Juniors X Benfica

20h - Show do cantor Dudu Nobre

22h - Transmissão de Flamengo X Espérance

1h- Enceramento

17 de junho - Terça

11h - Abertura

11h - Show a confirmar

13h - Transmissão de Fluminense X Borussia

16h - Transmissão de River Plate X Urawa Reds

19h - Encerramento

19 de junho - Quinta

18h - Abertura

19h - Transmissão Seattle X Atlético de Madrid

20h - Show do Botafogo Samba Clube

22h - Transmissão de Botafogo X PSG

1h - Encerramento

20 de junho - Sexta

12h - Abertura

13h - Transmissão de Benfica X Auckland

13h30 - Show do DJ Malboro

15h - Transmissão de Flamengo X Chelsea

19h - Encerramento

21 de junho - Sábado

15h - Abertura

16h - Transmissão de Inter X Urawa Reds

17h - Show a confirmar

19h - Transmissão de Fluminense X Ulsan HD

22h - Transmissão de River Plate X Monterrey

1h - Encerramento

23 de junho - Segunda

13h - Abertura

14h - Show do Cantor Suel

16h - Transmissão de Botafogo X Atlético de Madrid

19h - Encerramento

24 de junho - Terça

19h - Abertura

20h - Show a confirmar

22h - Transmissão de Flamengo X Los Angeles

1h - Encerramento

25 de junho - Quarta

13h - Abertura

14h - Show a confirmar

16h - Transmissão de Fluminense X Mamelodi

19h - Encerramento