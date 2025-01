Mercado da Bola: Botafogo encaminha venda de Luiz Henrique para o Zenit

O mercado da bola do Botafogo tem sido movimentado nos últimos dias. Depois de encaminhar a compra do volante Wendel junto ao Zenit, o atacante Luiz Henrique é mais um que está próximo de definir o seu futuro. O Glorioso aceitou a proposta do clube russo e encaminhou a venda do jogador. A informação foi primeiramente dada pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

O Zenit fez uma proposta de 35 milhões de euros, cerca de R$ 218 milhões, pelo camisa 7,que foi o grande destaque da última temporada, e a oferta foi considerada aceitável pelo Glorioso. O jogador também não se opôs a uma ida para a Rússia, e as conversas avançaram.

Agora, apenas detalhes burocráticos estão entre a concretização da venda do jogador de 25 anos. Além da equipe russa, Luiz Henrique também teve propostas da Fiorentina, da Itália, e de times da Inglaterra, além da opção de se transferir para o Lyon, da França, assim como Thiago Almada.

Concretizada a negociação Luiz Henrique se torna, assim, a venda mais cara da história do Botafogo.

Negociações do Botafogo

Nas últimas semanas, o Alvinegro acertou a contratação em definitivo de Jeffinho junto ao Lyon após o empréstimo em 2024. Além do atacante, o Glorioso chegou a um acordo com o zagueiro Jair, do Santos, que está próximo de ser anunciado, além do goleiro Léo Linck, e um acerto com o Dínamo de Moscou pelo meia Bitello. Junto ao Zenit, o Botafogo ainda encaminhou a compra do volante Wendel, e negocia uma transferência do atacante Artur.