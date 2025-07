Luis Díaz, do Liverpool, quebra silêncio após morte de Diogo Jota

Luis Díaz se tornou assunto nos últimos dias. Após o falecimento de seu companheiro de Liverpool, Diogo Jota, o colombiano foi visto em festas e comemorações, enquanto outros colegas do clube compareciam ao funeral do atacante português, se tornando alvo de críticas nas redes sociais. Nesta segunda-feira (7), o jogador se pronunciou ao canal "Win Sport Colombia" sobre a morte do atacante dos Reds.

No dia do funeral de Diogo Jota, o colombiano foi visto em clima de festa junto a influenciadores conterrâneos. A partir disto, Luis Díaz virou alvo de críticas, principalmente pelo fato de, quando o atacante teve seu pai sequestrado, Jota demonstrou apoio publicamente. Após as críticas, Luis Díaz enfim quebrou o silêncio, e falou sobre a morte do companheiro de Liverpool.

- É muito difícil saber de notícias como esta. Ele era um companheiro de equipe fundamental quando cheguei ao Liverpool. Fui bem recebido pela família; nos tornamos grandes amigos e uma rivalidade saudável. Só quero desejar muita força à esposa e aos filhos dele. Dói muito; foi incrível quando acordei e vi a notícia; chorei muito - desabafou Luis Díaz.

Luis Díaz, do Liverpool, em clima de festa com influenciadores (Foto: Reprodução)

O funeral de Diogo Jota e André Silva ocorreu no último sábado (5), em Gondomar, na região do Porto (POR). A cerimônia contou com a presença de ex-companheiros da dupla, incluindo diversos astros do Liverpool, liderados pelo capitão Virgil van Dijk, e da seleção de Portugal, como Rúben Neves, Bruno Fernandes, João Cancelo, João Félix, Danilo Pereira, José Sá, Roberto Martínez e André Horta. O elenco do Liverpool fez uma homenagem, colocando um conjunto de flores que representava a camisa 20 do atacante português, aposentada pela diretoria do clube.

Luis Díaz, alvo do Barcelona e do Bayern de Munique, também conversou sobre seu futuro

Um dos pontas mais cobiçados no mercado, Luis Díaz também conversou sobre seu futuro no futebol. O jogador despistou sobre um acerto com qualquer time, afirmando que está feliz no Liverpool. Entretanto, o colombiano não descartou uma possível saída na próxima janela de transferências.

- O futuro é uma incógnita, estamos conversando, estou confortável onde estou, conversando. Estamos em negociações, conversando com o clube, com todos que nos procuram, vamos ver o que pode acontecer e tentar tomar a melhor decisão. Estou muito tranquilo e muito feliz onde estou e repito que agora se trata de tomar a melhor decisão.

