Hansi Flick sobre Luis Díaz e Rashford: ‘Ambos são fantásticos’

Em meio a rumores de reforço no setor ofensivo, Hansi Flick concedeu entrevista coletiva antes do último confronto válido por La Liga, contra o Athletic Bilbao, e comentou sobre Luis Díaz e Rashford. Ambos os jogadores supostamente estão na mira do Barcelona, e o comandante fez mistério sobre o destino dos atacantes.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na entrevista coletiva, Hansi Flick comentou sobre como foi a temporada. O treinador afirmou que não daria uma nota específica, mas que ela ficaria entre 8 e 10. Ainda assim, disse que é possível melhorar na próxima temporada. Entre possíveis avanços, o alemão desconversou sobre os rumores de chegadas de novos atacantes, especificamente Luis Díaz e Rashford.

continua após a publicidade

- Não quero falar sobre jogadores que não estão no meu time. Mas ambos são fantásticos, gosto deles e vamos ver o que acontece. Eles são fantásticos - afirmou o treinador.

➡️Ex-jogador do Barcelona se derrete por craque do clube: “Bola de Ouro”

Treinador já pensa na próxima temporada do Barcelona

Hansi Flick também falou sobre possíveis mudanças no elenco. Em meio a rumores de uma possível saída de Ansu Fati, camisa 10 do clube, o treinador afirmou que o atacante tem contrato a cumprir. Entretanto, caso o jogador queira sair, a decisão estará nas mãos do espanhol, e o técnico se mostrou aberto a uma conversa.

continua após a publicidade

- Não é uma decisão minha. Ele tem um contrato e precisa tomar uma decisão. Se ele quiser falar comigo, não tem problema. Mas a decisão é dele - afirmou o treinador

Hansi Flick e Joan Laporta confirmando o novo contrato no Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

No setor defensivo, Hansi Flick afirmou que conta com Ronald Araújo para a próxima temporada. O zagueiro tem sido alvo de rumores de uma possível saída, devido ao desempenho abaixo do esperado, especialmente na Champions League. No entanto, o treinador reiterou que confia no uruguaio.

- Ele continua. Ele assinou seu contrato. Estou 100% confiante de que ele estará lá. Eu confio nele. Foi uma temporada difícil para ele, devido à lesão. Cubarsí e Iñigo tiveram uma temporada fantástica e não foi fácil entrar, mas eles vão melhorar após completar a pré-temporada - disse Hansi Flick.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.