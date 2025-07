O funeral de Diogo Jota, eterno jogador do Liverpool, e seu irmão André Silva, do Penafiel (POR), aconteceu na manhã deste sábado (5), em Gondomar (POR). Entre a presença de diversos ex-companheiros da dupla, a ausência de Cristiano Ronaldo foi notada pela imprensa europeia.

continua após a publicidade

➡️ Funeral de Diogo Jota e irmão é realizado com presença de ex-companheiros

➡️ Diogo ‘Jota’ não era o nome real do jogador; entenda o apelido

Segundo o jornal inglês "Mirror", o astro optou por não comparecer à cerimônia por não querer ofuscar a motivação do tributo à dupla. Assim, escolheu não viajar para a região do Porto, mesmo sendo o capitão de sua seleção.

continua após a publicidade

Diversos companheiros de Ronaldo e Jota na Seleção das Quinas estiveram no funeral, liderados por Rúben Neves, que era o melhor amigo do camisa 20. A ausência do craque, contudo, repercutiu de maneira negativa em seu país.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

- Ele é o capitão da seleção portuguesa. Muitos esperavam que ele comparecesse. Diogo Jota fazia parte da seleção. Talvez haja alguns motivos que desconhecemos. Ele tem que explicar o motivo. Ele tem essa responsabilidade. Ele é o capitão - disparou o jornalista António Ribeiro Cristovão.

🗣️ Cristiano Ronaldo manda recado a Diogo Jota nas redes

Apesar das críticas, Cristiano não deixou de homenagear Diogo e André. Na quinta-feira (3), dia do acidente, o camisa 7 publicou, em suas redes sociais, um texto homenageando seu ex-companheiro de Portugal. Os dois, inclusive, foram campeões da Nations League juntos em junho.

- Não faz sentido. Ainda agora estávamos juntos na Seleção, ainda agora tinhas casado. À tua familia, à tua mulher e aos teus filhos, envio os meus sentimentos e desejo-lhes toda a força do mundo. Sei que estarás sempre com eles. Descansem em Paz, Diogo e André. Vamos todos sentir a vossa falta - escreveu Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e Diogo Jota foram campeões da Nations League em junho (Foto: Alexandra Beier/AFP)

O acidente de Diogo e André na Espanha

Diogo Jota estava prestes a retornar para a Inglaterra, a fim de iniciar a pré-temporada com o elenco do Liverpool. O atacante estava com seu irmão a caminho de Santander, na Espanha, onde pegaria uma balsa para chegar ao Reino Unido. Porém, segundo informações da imprensa europeia, ao tentar realizar uma ultrapassagem, a Lamborghini da dupla teve um pneu furado, perdeu o controle e sofreu uma colisão tão forte que gerou um incêndio no automóvel. Ainda não foi divulgado quem estava no volante do carro.

Jota estava no auge de sua carreira com o Liverpool e havia acabado de ser campeão da Premier League com os Reds, além da Nations League vencida com Portugal. Em sua homenagem, a diretoria de Merseyside aposentou a camisa 20 para sempre. André, por sua vez, defendia as cores do Penafiel, de Portugal.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.