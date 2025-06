Ameaça para Alisson? Liverpool anuncia contratação de goleiro

O Liverpool anunciou a chegada de mais um atleta. Segundo informações do "Terra", o goleiro Freddie Woodman jogará com a camisa dos Reds na próxima temporada em uma transferência 'praticamente de graça' na janela. O ex-Preston North End reforçará o clube já na pré-temporada.

Com passagens pelas categorias de base da seleção inglesa, o atleta teve destaque no Preston nos últimos três anos. Com 138 partidas no currículo, ele foi eleito o jogador da equipe em 2022/23. Durante sua carreira, jogou em clubes como Newcastle, Kilmarnock e Swansea, e agora no Liverpool, chega para ser o reserva do Alisson, posição que antes era do Kelleher, transferido para o Brentford.

No próximo mês, deve se apresentar ao centro de treinamento do Liverpool e começar a preparação para a temporada 2025/26, com a camisa dos Reds. Time inglês tentará usar a janela para fazer contratações estratégicas e reforçar partes do campo em que teve dificuldades na temporada.

Última temporada do Liverpool

A temporada do ano 2024/25 foi de adaptações para o Liverpool. Com a despedida de Jürgen Klopp e chegada de Arne Slot, o time passou por ajustes táticos e oscilações, mas se manteve competitivo nas principais competições. Na Premier League, brigaram desde o início pela primeira posição, usando seus principais jogadores, principalmente Salah e poder ofensivo em campo, se consagraram campões do campeonato inglês no ano que chegada do novo ténico.

Na Champions, chegaram até as oitavas de final, mas foram eliminados pelo PSG, nos pênaltis. E apesar de bons resultados em algumas competições e oscilação em outras, os Reds apostam na junção de seus novos e antigos talentos como Salah, Alison e Van Dijk para manter o nível do clube.