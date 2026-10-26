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Kaiki Bruno ganha argumentos para disputar espaço na Seleção de Ancelotti

Lateral-esquerdo de 23 anos combina força defensiva e participação ofensiva no Como; passagem pelo Cruzeiro e experiência na Seleção colocam o jogador na discussão por uma vaga

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 06:30
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Kaiki Bruno, do Como, disputa a bola com Diogo Dalot, do Manchester United, durante partida da Champions League.
Diogo Dalot, do Manchester United, disputa a bola com Kaiki Bruno, do Como, durante partida da terceira rodada da fase de liga da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Kaiki Bruno reúne características que justificam a discussão por uma vaga na lateral esquerda da Seleção Brasileira. Aos 23 anos, o jogador do Como, da Itália, se destacou pelo Cruzeiro em 2025, recebeu uma oportunidade com Carlo Ancelotti em março deste ano e vive sua primeira temporada no futebol europeu. A mudança de cenário amplia o contexto para avaliar o desempenho do lateral e suas possibilidades na disputa pela posição no Brasil.

O Lance! reúne os números da temporada, o histórico do jogador e as características que podem credenciá-lo a disputar um lugar na lista de convocados para os amistosos de novembro.

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➡️Kaio Jorge, do Cruzeiro, está na pré-lista de Carlo Ancelotti para Data Fifa de novembro

Kaiki Bruno ganhou espaço no Cruzeiro em 2025

Nascido em Betim, Minas Gerais, Kaiki começou a jogar futebol aos sete anos, em uma escola da cidade. Aos 11, foi contratado pelo Cruzeiro, depois de chamar a atenção em um torneio local. Também praticou futsal pelo Olympico Club, de Belo Horizonte, antes de avançar na formação como jogador de campo.

O lateral estreou profissionalmente em abril de 2021, mas passou por um período de poucas oportunidades na equipe principal. A chegada de Marlon ao Cruzeiro aumentou a concorrência pela posição, enquanto uma lesão sofrida durante uma convocação para a Seleção Brasileira sub-23 também afetou sua sequência.

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A mudança ocorreu em 2025, com o técnico Leonardo Jardim. Kaiki ganhou espaço, superou Marlon na disputa pela titularidade e terminou a temporada como uma das peças importantes da equipe. Ao longo do ano, destacou-se no Campeonato Brasileiro pela capacidade de recuperar a bola, interceptar passes e vencer duelos defensivos.

Em novembro de 2025, atingiu a marca de 100 partidas pelo Cruzeiro. Ao deixar o clube, em julho de 2026, somava 129 jogos, dois gols e dez assistências pela equipe principal.

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Números mostram participação na defesa e no ataque

Pelo Cruzeiro, Kaiki se destacou em indicadores defensivos do Campeonato Brasileiro de 2025, com liderança em bolas recuperadas, interceptações e duelos vencidos, conforme os levantamentos estatísticos da competição. O desempenho indicou capacidade de contribuir na marcação sem limitar sua participação ao setor defensivo.

Na temporada 2026/27, pelo Como, o lateral soma seis partidas no Campeonato Italiano, três como titular, com 341 minutos em campo. São um gol e uma assistência, além de 0,89 gol esperado (xG) e 0,82 assistência esperada (xA), de acordo com os números do Sofascore.

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Na defesa, registra média de 2,8 bolas recuperadas, 1,3 desarme e 2,2 cortes por jogo. Também vence 68% dos duelos pelo chão e 63% das disputas de bola. Os dados indicam participação nas ações defensivas, mas o número de partidas ainda é pequeno para estabelecer uma avaliação definitiva de seu desempenho na Itália.

No ataque, Kaiki tem média de 1,7 drible certo por jogo, com 67% de aproveitamento, além de um passe decisivo e 0,7 cruzamento certo por partida. O lateral acerta 90% dos passes, com média de 11,8 passes certos no terço final por jogo. Os indicadores ajudam a dimensionar sua participação na construção das jogadas, embora não sejam suficientes, isoladamente, para medir o impacto dessas ações no rendimento coletivo.

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Pela Champions League, soma duas partidas, uma como titular, e uma assistência em 81 minutos. O recorte ainda é reduzido, mas amplia sua experiência em competições europeias.

Números de Kaiki Bruno pelo Como

EstatísticaCampeonato ItalianoChampions League

Jogos

6

2

Titular

3

1

Minutos em campo

341

81

Gols

1

0

Assistências

1

1

Gols esperados (xG)

0,89

Assistências esperadas (xA)

0,82

0,58

Passes decisivos por jogo

1,0

1,0

Estatísticas por partida no Campeonato Italiano

IndicadorMédia

Bolas recuperadas

2,8

Desarmes

1,3

Interceptações

0,5

Cortes

2,2

Dribles certos

1,7

Cruzamentos certos

0,7

Passes certos

20,5

Aproveitamento nos passes

90%

Duelos pelo chão vencidos

4,2

Aproveitamento nos duelos pelo chão

68%

Disputas de bola vencidas

5,0

Aproveitamento nas disputas de bola

63%

Distância percorrida por jogo

9,6 km

Velocidade máxima

32,9 km/h

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Passagem pelas seleções de base e oportunidade com Ancelotti

Antes de chegar à equipe principal, Kaiki passou pelas seleções brasileiras sub-20 e sub-23. Em 2023, integrou o grupo campeão do Sul-Americano Sub-20, disputou cinco partidas no torneio e deu duas assistências na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai. No mesmo ano, também participou da Copa do Mundo Sub-20.

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Em março de 2026, recebeu sua primeira convocação para a Seleção principal, quando foi chamado para substituir Alex Sandro, cortado por lesão, nos amistosos contra França e Croácia. Kaiki estreou na vitória por 3 a 1 sobre os croatas, entrando no segundo tempo no lugar de Douglas Santos. Depois da partida, Ancelotti elogiou o desempenho do lateral.

A convocação anterior confirma que Kaiki já foi observado pela comissão técnica na equipe principal. Uma nova oportunidade, porém, depende da avaliação do treinador e da concorrência na posição, além do desempenho do jogador desde sua transferência para o futebol italiano.

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O Como contratou Kaiki por empréstimo do Cruzeiro em julho de 2026, em um acordo com obrigação de compra ao fim da temporada 2026/27, avaliado em cerca de 14 milhões de euros. A mudança representa uma nova etapa para o lateral, que agora precisa manter a evolução em outro contexto competitivo.

Ancelotti convoca a Seleção nesta quinta-feira

Carlo Ancelotti divulgará a lista de convocados para a Data Fifa de novembro nesta quinta-feira (29), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira enfrentará o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura, com capacidade para 55 mil pessoas.

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O Lance! acompanhará o anúncio em tempo real, com a lista completa e as principais informações sobre os convocados, diretamente da CBF.

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