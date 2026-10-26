Kaiki Bruno ganha argumentos para disputar espaço na Seleção de Ancelotti
Lateral-esquerdo de 23 anos combina força defensiva e participação ofensiva no Como; passagem pelo Cruzeiro e experiência na Seleção colocam o jogador na discussão por uma vaga
Kaiki Bruno reúne características que justificam a discussão por uma vaga na lateral esquerda da Seleção Brasileira. Aos 23 anos, o jogador do Como, da Itália, se destacou pelo Cruzeiro em 2025, recebeu uma oportunidade com Carlo Ancelotti em março deste ano e vive sua primeira temporada no futebol europeu. A mudança de cenário amplia o contexto para avaliar o desempenho do lateral e suas possibilidades na disputa pela posição no Brasil.
O Lance! reúne os números da temporada, o histórico do jogador e as características que podem credenciá-lo a disputar um lugar na lista de convocados para os amistosos de novembro.
➡️Kaio Jorge, do Cruzeiro, está na pré-lista de Carlo Ancelotti para Data Fifa de novembro
Kaiki Bruno ganhou espaço no Cruzeiro em 2025
Nascido em Betim, Minas Gerais, Kaiki começou a jogar futebol aos sete anos, em uma escola da cidade. Aos 11, foi contratado pelo Cruzeiro, depois de chamar a atenção em um torneio local. Também praticou futsal pelo Olympico Club, de Belo Horizonte, antes de avançar na formação como jogador de campo.
O lateral estreou profissionalmente em abril de 2021, mas passou por um período de poucas oportunidades na equipe principal. A chegada de Marlon ao Cruzeiro aumentou a concorrência pela posição, enquanto uma lesão sofrida durante uma convocação para a Seleção Brasileira sub-23 também afetou sua sequência.
A mudança ocorreu em 2025, com o técnico Leonardo Jardim. Kaiki ganhou espaço, superou Marlon na disputa pela titularidade e terminou a temporada como uma das peças importantes da equipe. Ao longo do ano, destacou-se no Campeonato Brasileiro pela capacidade de recuperar a bola, interceptar passes e vencer duelos defensivos.
Em novembro de 2025, atingiu a marca de 100 partidas pelo Cruzeiro. Ao deixar o clube, em julho de 2026, somava 129 jogos, dois gols e dez assistências pela equipe principal.
Números mostram participação na defesa e no ataque
Pelo Cruzeiro, Kaiki se destacou em indicadores defensivos do Campeonato Brasileiro de 2025, com liderança em bolas recuperadas, interceptações e duelos vencidos, conforme os levantamentos estatísticos da competição. O desempenho indicou capacidade de contribuir na marcação sem limitar sua participação ao setor defensivo.
Na temporada 2026/27, pelo Como, o lateral soma seis partidas no Campeonato Italiano, três como titular, com 341 minutos em campo. São um gol e uma assistência, além de 0,89 gol esperado (xG) e 0,82 assistência esperada (xA), de acordo com os números do Sofascore.
Na defesa, registra média de 2,8 bolas recuperadas, 1,3 desarme e 2,2 cortes por jogo. Também vence 68% dos duelos pelo chão e 63% das disputas de bola. Os dados indicam participação nas ações defensivas, mas o número de partidas ainda é pequeno para estabelecer uma avaliação definitiva de seu desempenho na Itália.
No ataque, Kaiki tem média de 1,7 drible certo por jogo, com 67% de aproveitamento, além de um passe decisivo e 0,7 cruzamento certo por partida. O lateral acerta 90% dos passes, com média de 11,8 passes certos no terço final por jogo. Os indicadores ajudam a dimensionar sua participação na construção das jogadas, embora não sejam suficientes, isoladamente, para medir o impacto dessas ações no rendimento coletivo.
Pela Champions League, soma duas partidas, uma como titular, e uma assistência em 81 minutos. O recorte ainda é reduzido, mas amplia sua experiência em competições europeias.
Números de Kaiki Bruno pelo Como
|Estatística
|Campeonato Italiano
|Champions League
Jogos
6
2
Titular
3
1
Minutos em campo
341
81
Gols
1
0
Assistências
1
1
Gols esperados (xG)
0,89
—
Assistências esperadas (xA)
0,82
0,58
Passes decisivos por jogo
1,0
1,0
Estatísticas por partida no Campeonato Italiano
|Indicador
|Média
Bolas recuperadas
2,8
Desarmes
1,3
Interceptações
0,5
Cortes
2,2
Dribles certos
1,7
Cruzamentos certos
0,7
Passes certos
20,5
Aproveitamento nos passes
90%
Duelos pelo chão vencidos
4,2
Aproveitamento nos duelos pelo chão
68%
Disputas de bola vencidas
5,0
Aproveitamento nas disputas de bola
63%
Distância percorrida por jogo
9,6 km
Velocidade máxima
32,9 km/h
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Passagem pelas seleções de base e oportunidade com Ancelotti
Antes de chegar à equipe principal, Kaiki passou pelas seleções brasileiras sub-20 e sub-23. Em 2023, integrou o grupo campeão do Sul-Americano Sub-20, disputou cinco partidas no torneio e deu duas assistências na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai. No mesmo ano, também participou da Copa do Mundo Sub-20.
Em março de 2026, recebeu sua primeira convocação para a Seleção principal, quando foi chamado para substituir Alex Sandro, cortado por lesão, nos amistosos contra França e Croácia. Kaiki estreou na vitória por 3 a 1 sobre os croatas, entrando no segundo tempo no lugar de Douglas Santos. Depois da partida, Ancelotti elogiou o desempenho do lateral.
A convocação anterior confirma que Kaiki já foi observado pela comissão técnica na equipe principal. Uma nova oportunidade, porém, depende da avaliação do treinador e da concorrência na posição, além do desempenho do jogador desde sua transferência para o futebol italiano.
O Como contratou Kaiki por empréstimo do Cruzeiro em julho de 2026, em um acordo com obrigação de compra ao fim da temporada 2026/27, avaliado em cerca de 14 milhões de euros. A mudança representa uma nova etapa para o lateral, que agora precisa manter a evolução em outro contexto competitivo.
Ancelotti convoca a Seleção nesta quinta-feira
Carlo Ancelotti divulgará a lista de convocados para a Data Fifa de novembro nesta quinta-feira (29), às 15h, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. A Seleção Brasileira enfrentará o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura, com capacidade para 55 mil pessoas.
O Lance! acompanhará o anúncio em tempo real, com a lista completa e as principais informações sobre os convocados, diretamente da CBF.
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