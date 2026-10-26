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Filipe Luís vira assunto na Europa após empate: 'Não sabe'

Equipe do brasileiro conseguiu o empate com o Lille já no fim do duelo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 06:10
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Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1
Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1 (Foto: Divulgação)

O Monaco, comandado por Filipe Luís, empatou por 1 a 1 com o Lille, de Davide Ancelotti, neste domingo (25), pela oitava rodada do Campeonato Francês. O resultado repercutiu entre torcedores nas redes sociais, que comentaram a atuação da equipe monegasca e o trabalho do treinador brasileiro.

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O Lille abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo, com Ethan Mbappé, e foi para o intervalo em vantagem. Na etapa complementar, o cenário mudou após a expulsão de Nianzou, do Lille. Com um jogador a mais, o Monaco aumentou a pressão e chegou ao empate aos 29 minutos, quando Diop tentou um cruzamento que acabou direto no gol.

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Após o apito final, o nome de Filipe Luís ganhou repercussão nas redes sociais. Parte dos comentários questionou as escolhas e o desempenho do Monaco, especialmente pelo fato de a equipe ter atuado com um jogador a mais durante boa parte do segundo tempo sem conseguir transformar a superioridade numérica em uma vitória.

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Veja a repercussão:

Tradução: O que vale Filipe Luís? Você acha que ele é um bom treinador? Como torcedor do Chelsea — e como muitos outros fãs do clube se interessam por ele —, eu gostaria de conhecer sua opinião sobre ele.

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Tradução: Durante um jogo que não me lembro qual, ele respondeu que estava cansado porque Filipe Luís exigia muito esforço. Não dá pra ter objetivos elevados com mentalidades assim… Que ele vá jogar no Catar, vai estar menos cansado.

Tradução: A gente ganhou de 3-0 do último finalista da Europa League há 3 dias, mas sim, a hype do Filipe Luís morreu, ok.

Tradução: Filipe Luís perguntou a Diop o que ele deveria ter perguntado a Camara, na minha opinião. O Lille era super cauteloso, por que não aproveitar sua qualidade de passe e de chute colocando-o mais alto em fase de posse?

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Tradução: Eu realmente gostei muito de Edan Diop nesses dois últimos jogos. Ele foi super valioso na quinta-feira, e hoje, é a entrada dele que nos traz esse gol tão esperado. Eu gosto muito da maneira como Filipe Luís o utiliza no seu esquema. O cara está se afirmando aos poucos.

Tradução: Ele tem um problema Filipe Luís com os números 9?
Balogun que entra aos 90 minutos
Abline reserva
Biereth fora do grupo

Tradução: Por que Filipe Luís, com seu nariz comprido, não tirou Goulvin, o idiota, para colocar Minamino? Há convicções estranhas em Filipe Luís. Ele não sabe como controlar o rumo da partida. Ele nos fez perder partidas fáceis. Não sei até

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O confronto colocou frente a frente as equipes de Filipe Luís e Davide Ancelotti em um duelo importante na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Francês. Com o empate, Monaco e Lille permaneceram igualados em pontos, com vantagem para o Lille no saldo de gols, por 5 a 4.

O resultado, porém, pode custar posições aos dois times. Lyon e Paris Saint-Germain se enfrentam na segunda-feira (26) e podem ultrapassar os concorrentes na tabela.

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