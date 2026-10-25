O lateral-esquerdo Sidcley, ex-Corinthians, está de volta ao Ratchaburi, da Tailândia. Após se destacar pelo clube na última edição da AFC Champions League Two, o brasileiro retorna para reforçar a equipe e disputar a AFC Champions League Elite, principal competição de clubes da Ásia.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

— Estou muito feliz e empolgado com esse retorno ao Ratchaburi. Conheço o clube e estou motivado para ajudar novamente. Ter a oportunidade de disputar a Champions Elite torna esse desafio ainda mais especial. Quero contribuir com a minha experiência e fazer uma grande temporada — afirma Sidcley.

continua após a publicidade

Na temporada passada, Sidcley disputou seis partidas pela AFC Champions League Two, todas como titular, e marcou um gol. Foram 376 minutos em campo, com média de aproximadamente 63 por jogo, além de 83% de acerto nos passes.

Na defesa, o lateral somou 38 contribuições defensivas, com 12 desarmes, oito interceptações e 16 cortes. Sidcley registrou 20 recuperações de bola e venceu 26 duelos.

continua após a publicidade

— Sabemos que a Champions Elite é uma competição muito difícil, com equipes fortes e jogadores de alto nível. É um torneio que exige muito, mas tenho experiência e confiança no meu trabalho para dar conta do recado. Vou me dedicar ao máximo para ajudar o Ratchaburi a competir de igual para igual e buscar os nossos objetivos — completa.

Com Sidcley, o Ratchaburi entra em campo novamente pela Champions Elite na terça-feira (27), contra o Kashiwa Reysol, do Japão.

Sidcley teve duas passagens pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Sidcley pelo Corinthians

Sidcley teve duas passagens pelo Corinthians, em 2018 e 2020. Na primeira, chegou por empréstimo do Athletico-PR, conquistou espaço entre os titulares e fez parte do elenco campeão do Campeonato Paulista de 2018. O desempenho pelo clube paulista despertou o interesse do futebol europeu.

continua após a publicidade

Em 2020, o lateral-esquerdo retornou ao Corinthians, novamente por empréstimo, desta vez do Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Ao todo, disputou 48 partidas e marcou três gols com a camisa alvinegra.