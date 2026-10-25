EL CLÁSICO AO VIVO: Acompanhe Barcelona x Real Madrid pela LaLiga
Equipes duelam neste domingo, às 17h (de Brasília), pela 10ª rodada da liga nacional
É dia de El Clasico! Barcelona e Real Madrid entram em campo neste domingo (25), às 17h (de Brasília), pela 10ª rodada de La Liga, em busca de três pontos importantes na disputa pelo título espanhol. Líder com 27 pontos, o Barcelona tenta manter os 100% de aproveitamento na competição, enquanto o Real Madrid, que soma 21 pontos, busca diminuir a distância para o rival.
Acompanhe o Lance! e confira todos os lances, gols e principais acontecimentos do clássico em tempo real.
TEMPO REAL DE BARCELONA x REAL MADRID
LUNIN EM CAMPO
Goleiro vai para o seu 4° El Clásico. Ele substituirá Courtois, cortado de última hora por sintomas de gripe.
🔴🔵 BARCELONA ESCALADO 🔴🔵
⚫⚪ REAL MADRID ESCALADO ⚫⚪
©️RAPHINHA CAPITÃO
🚌REAL MADRID TAMBÉM CHEGOU!
Endrick foi o primeiro a descer do ônibus. É uma das apostas de Mourinho para a temporada. Veja a análise!
BARCELONA NO CAMP NOU!
Jogadores do Barça chegaram ao estádio e atenderam aos fãs presentes; Gabriel Jesus pode fazer sua estreia em El Clásico neste domingo.
Fala, Evaristo! 😍
"Eu sou Barcelona". Em exclusiva ao Lance!, Evaristo de Macedo relembra sua época atuando pelos dois clubes, mas declara seu amor à equipe catalã. Além disso, o ex-jogador cita inauguração do Camp Nou e companheiros que atuaram naquele dia 24 de setembro 1957. ➡️Leia a matéria na íntegra!
⏰ Por que 17h e não 16h?
El Clásico não acontecerá às 16h, no Brasil, devido ao fim do horário de verão na Europa. A diferença passou a ser de cinco para quatro horas. ➡️Saiba mais detalhes!
✅ TUDO PRONTO: vestiário organizado e camisa alinhada
⚔️Barça de Hansi Flick x Real Madrid José Mourinho
|Estatística (9 jogos)
|Barcelona
|Real Madrid
Gols marcados
39
23
Gols sofridos
9
9
Assistências
30
17
Gols por jogo
4,3
2,6
Posse de bola
70,1%
53,1%
Finalizações por jogo
21,2
17,6
Chutes certos por jogo
8,4
7,2
Grandes chances criadas por jogo
6,6
3,9
Jogos sem sofrer gols
4
2
❌ SEM VINI E COURTOIS
O Real Madrid sofreu duras baixas para o El Clásico. Além de Vini Jr, que foi suspenso pela expulsão contra o Villarreal, Thibaut Courtois também não estará à disposição de Mourinho. O goleiro está com sintomas gripais e foi cortado de última hora.
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