Real Madrid confirma desfalque importante para o El Clásico
Courtois sente sintomas de gripe, e Lunin deve assumir a vaga no gol
O Real Madrid perdeu o goleiro Thibaut Courtois de última hora para o clássico contra o Barcelona, marcado para a noite deste domingo, pela décima rodada da La Liga. O clube anunciou a ausência do belga em comunicado no site oficial e informou que o motivo são sintomas de gripe.
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Voloshyn entra na lista de relacionados
Com o desfalque de Courtois, o goleiro Illya Voloshyn foi incluído no grupo para o duelo, assumindo a vaga do titular na lista de atletas. A expectativa, porém, é que o ucraniano Andriy Lunin seja quem comece a partida no gol.
Números de Courtois na temporada
Nesta temporada, Courtois entrou em campo 12 vezes pelo Real Madrid, somando todas as competições. Foram 14 gols sofridos e apenas dois jogos sem ser vazado.
Situação na tabela
Antes do duelo, o Real Madrid ocupa a terceira colocação da La Liga, com 21 pontos. O Barcelona lidera o campeonato, com 27 pontos, seis a mais que o rival.
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