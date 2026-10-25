Real Madrid confirma desfalque importante para o El Clásico

O Real Madrid perdeu o goleiro Thibaut Courtois de última hora para o clássico contra o Barcelona, marcado para a noite deste domingo, pela décima rodada da La Liga. O clube anunciou a ausência do belga em comunicado no site oficial e informou que o motivo são sintomas de gripe.

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Courtois é baixa de última hora do Real Madrid para o Barcelona x Real Madrid (Foto: Javier Soriano / AFP)

Voloshyn entra na lista de relacionados

Com o desfalque de Courtois, o goleiro Illya Voloshyn foi incluído no grupo para o duelo, assumindo a vaga do titular na lista de atletas. A expectativa, porém, é que o ucraniano Andriy Lunin seja quem comece a partida no gol.

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Lunin é esperado como titular do Real Madrid no clássico contra o Barcelona (Foto: Reprodução / Instagram)

Números de Courtois na temporada

Nesta temporada, Courtois entrou em campo 12 vezes pelo Real Madrid, somando todas as competições. Foram 14 gols sofridos e apenas dois jogos sem ser vazado.

Situação na tabela

Antes do duelo, o Real Madrid ocupa a terceira colocação da La Liga, com 21 pontos. O Barcelona lidera o campeonato, com 27 pontos, seis a mais que o rival.