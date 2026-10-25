OPINIÃO: Mbappé mostra por que merece vencer a Bola de Ouro

Kylian Mbappé tem argumentos para vencer a Bola de Ouro. Na disputa pelo prêmio individual mais importante do futebol, o francês reúne dois fatores de peso: a regularidade pelo Real Madrid ao longo da temporada 2025/26 e o protagonismo na Copa do Mundo de 2026. Os números mostram um atacante capaz de manter alta produção ofensiva em clubes e levar esse desempenho para o principal torneio de seleções.

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A candidatura não se sustenta apenas na quantidade de gols. Mbappé também se destaca pela frequência com que finaliza, pela capacidade de transformar oportunidades em resultados e pela participação direta nas jogadas decisivas. Em uma temporada de grande exigência, o francês apresentou números que o colocam entre os principais candidatos ao prêmio.

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Os números de Mbappé pelo Real Madrid

Na temporada 2025/26, Mbappé marcou 42 gols e distribuiu seis assistências em 44 partidas pelo Real Madrid, considerando todas as competições. Foram 48 participações diretas em gols, uma média de mais de uma por jogo. Os dados individuais da temporada foram extraídos da Sofascore.

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O desempenho foi especialmente expressivo nas duas principais competições disputadas pelo clube. Mbappé terminou a LaLiga como artilheiro, com 25 gols em 31 partidas, e também liderou a lista de goleadores da Champions League, com 15 gols em 11 jogos. A capacidade de decidir em torneios diferentes reforça o peso de sua temporada.

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Os números de finalizações ajudam a explicar essa produção. O francês registrou média de 4,7 chutes por partida no Campeonato Espanhol, com dois deles no alvo. Na Champions League, elevou o volume para 5,1 finalizações por jogo, sendo 2,7 certas.

O volume de tentativas, por si só, não garante uma candidatura à Bola de Ouro. O diferencial de Mbappé está em aliar essa presença constante no ataque à conversão das oportunidades em gols. Na Champions, por exemplo, o atacante teve aproveitamento de 27% nas finalizações, índice que ajuda a dimensionar sua eficiência diante da meta adversária.

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Há, porém, um contraponto: o francês desperdiçou 21 grandes chances na LaLiga. O dado indica que ainda havia margem para melhorar a eficiência, mas precisa ser analisado em conjunto com o volume de gols produzido. Mesmo sem aproveitar todas as oportunidades, Mbappé terminou o campeonato como principal goleador e manteve uma contribuição decisiva para o Real Madrid.

Copa do Mundo fortalece a candidatura

Se o desempenho por clubes sustenta a candidatura, a Copa do Mundo de 2026 acrescenta um argumento de peso. Mbappé disputou oito partidas pela França, foi titular em todas e marcou dez gols, além de distribuir quatro assistências. Foram 14 participações diretas em gols, média de 1,75 por jogo. O francês terminou o torneio como artilheiro e conquistou a Chuteira de Ouro. Além disso, quebrou recorde de 56 anos da principal competição do mundo, além de outros feitos.

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A produção chama atenção também quando comparada às oportunidades criadas. Mbappé marcou dez vezes a partir de um índice de gols esperados (xG) de 6,87, superando em mais de três gols a quantidade estimada pelo indicador. Na prática, o número sugere que o atacante conseguiu finalizar acima do esperado, convertendo chances em gols com eficiência superior à projetada.

O francês teve média de 5,1 finalizações por partida, com 2,9 chutes no alvo. A taxa de conversão foi de 24%. Embora tenha desperdiçado oito grandes chances, encerrou a competição com números ofensivos expressivos. O saldo entre gols e assistências é especialmente relevante: Mbappé não apenas finalizou as jogadas, mas também participou da construção de oportunidades para os companheiros.

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O desempenho no Mundial amplia a dimensão da candidatura porque demonstra capacidade de decisão em um contexto diferente daquele enfrentado diariamente pelo Real Madrid. Em uma competição curta, na qual cada partida pode determinar a continuidade de uma seleção, o francês manteve uma produção elevada e terminou como o principal goleador do torneio.

Protagonismo também nos grandes jogos

O peso dos números ganha outra dimensão quando Mbappé aparece em partidas de grande repercussão. No clássico contra o Barcelona, neste domingo (25), o atacante marcou duas vezes na vitória do Real Madrid por 2 a 1. A atuação reforçou seu protagonismo no cenário europeu e sua capacidade de aparecer em um dos confrontos mais importantes do calendário espanhol.

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O El Clásico, disputado já na temporada 2026/27, não substitui a análise do período considerado para a Bola de Ouro de 2026. Serve, contudo, como um retrato recente da influência do francês e da continuidade de sua capacidade de decidir jogos de alto nível.

Por que Mbappé merece a Bola de Ouro?

A candidatura de Mbappé reúne argumentos consistentes: 42 gols e seis assistências pelo Real Madrid na temporada 2025/26, artilharia tanto da LaLiga quanto da Champions League e dez gols e quatro assistências na Copa do Mundo de 2026. O conjunto demonstra produção individual elevada em competições de clubes e de seleções.

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A Bola de Ouro não deve ser definida apenas por uma soma de estatísticas. O contexto das atuações, a importância dos gols e o desempenho nas partidas decisivas também precisam entrar na avaliação. Ainda assim, quando um jogador lidera a artilharia de duas competições de alto nível por seu clube e termina uma Copa do Mundo como principal goleador, seus números deixam de ser apenas expressivos e passam a sustentar uma candidatura concreta.

Mbappé tem, portanto, um argumento difícil de ignorar. Sua temporada combina volume, eficiência e protagonismo em diferentes cenários. Se a discussão é sobre quem mais conseguiu transformar desempenho individual em impacto ofensivo no período de avaliação, o francês reúne credenciais para vencer a Bola de Ouro.