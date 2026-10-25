Hansi Flick apresentou a estratégia que o Barcelona pretende usar para neutralizar Kylian Mbappé no primeiro El Clásico da temporada. O técnico alemão aposta no funcionamento coletivo como principal resposta ao atacante francês do Real Madrid.

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O confronto entre Barcelona e Real Madrid acontece a partir das 17h (de Brasília), no Camp Nou, pela décima rodada de LaLiga. Os dois clubes chegam ao duelo em situações distintas na tabela; o time catalão lidera com 27 pontos, resultado de nove vitórias em nove jogos; os merengues somam 21 pontos, com sete triunfos e duas derrotas, e ocupam a terceira colocação.

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Para Flick, a resposta à ameaça de Mbappé não está em uma marcação individual sobre o atacante, mas na organização coletiva do time. O treinador defende que o Barcelona precisa manter posicionamento adequado com e sem a bola, controlar as distâncias entre os jogadores e pressionar quem estiver com a posse. Nessa lógica, impedir que o Real Madrid encontre espaços para acionar Mbappé em velocidade é mais relevante do que tentar anulá-lo na marcação direta.

"O importante é nos posicionarmos bem com e sem a bola. E manter um bom espaçamento entre os jogadores, pressionar o jogador com a bola... se fizermos tudo certo, será fácil defender as jogadas do Real Madrid. Cubarsí e Gerard estão jogando muito bem. O que eles estão fazendo é incrível. Eles estão evoluindo juntos. Estou muito feliz", afirmou o técnico.

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Mbappé comemora 3º gol marcado pelo Real Madrid sobre a Real Sociedad, pela La Liga (Foto: Thomas Coex/AFP)

Dupla de zaga e controle da posse

A confiança de Flick se estende ao par de zagueiros Cubarsí e Gerard, que vive boa fase sob o seu comando. O treinador demonstrou satisfação com a evolução conjunta dos dois defensores, mas reconhece que, diante de um atacante com as características de Mbappé, a qualidade individual precisará estar acompanhada de proteção dos meio-campistas.

O controle da posse é outro pilar do plano catalão. Manter a bola em circulação, com qualidade, obriga o Real Madrid a correr atrás dela e reduz o tempo em que os defensores ficam expostos a transições em velocidade. O Barcelona precisará também fechar os espaços centrais para evitar que Mbappé receba em condições de partir para cima dos zagueiros com campo à frente.

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Bola de Ouro na véspera do clássico

O duelo coincide com um momento de atenção redobrada sobre Mbappé. A premiação da Bola de Ouro ocorre na segunda-feira (26), um dia depois do clássico no Camp Nou, e o atacante francês figura entre os favoritos ao prêmio. Apesar do contexto, o desafio imediato é ajudar o Real Madrid a conquistar um resultado importante na disputa pelo título espanhol.

A temporada merengue tem sido menos consistente do que a do rival. A diferença de seis pontos após nove rodadas evidencia a vantagem construída pelo Barcelona neste início de campanha. Uma vitória do Real Madrid neste domingo reduziria essa distância para três pontos; um triunfo catalão ampliaria a vantagem para nove.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.