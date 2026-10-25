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Entenda por que o El Clásico não será disputado no horário tradicional

Fim do horário de verão europeu altera a diferença em relação a Brasília; Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste domingo (25), às 17h

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 14:12
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El Clásico: Barcelona x Real Madrid, atletas diante da taça e símbolos das equipes.
El Clasico (Foto: Arte/Lance!)

O El Clásico entre Barcelona e Real Madrid será disputado em um horário diferente do habitual para o público brasileiro neste domingo (25). O clássico, válido pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol, começa às 17h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, com transmissão exclusiva da CazéTV.

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A mudança está relacionada ao fim do horário de verão na Europa, que ocorreu neste domingo. Com o ajuste dos relógios, a diferença entre o horário espanhol e o brasileiro passou de cinco para quatro horas, alterando a conversão dos horários das partidas para quem acompanha a competição no Brasil.

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Por que o horário do El Clasico mudou?

Na madrugada deste domingo, os relógios na Espanha foram atrasados em uma hora com o fim do horário de verão europeu. A mudança afeta a diferença entre o horário local e o de Brasília, mas não altera o horário previsto para o início das partidas na programação espanhola.

Antes do ajuste, um jogo marcado para as 21h na Espanha correspondia às 16h no Brasil. Com a diferença reduzida para quatro horas, o mesmo horário europeu passa a corresponder às 17h de Brasília.

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É por esse motivo que o confronto entre Barcelona e Real Madrid será realizado às 17h para os torcedores brasileiros, uma hora mais tarde do que seria antes da mudança nos relógios.

Como ficam os horários dos jogos da La Liga no Brasil?

O fim do horário de verão europeu também altera os horários das demais partidas do Campeonato Espanhol para o público brasileiro. Com a diferença de quatro horas em relação à Espanha, os jogos passam a ser acompanhados nos seguintes horários:

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  • 9:00 -> 10:00
  • 11:15 -> 12:15
  • 13:30 -> 14:30
  • 16:00 -> 17:00

➡️Evaristo de Macedo revela torcida pelo Barcelona antes do El Clásico e relembra trajetória nos dois rivais

Onde assistir ao El Clasico?

O clássico entre Barcelona e Real Madrid terá transmissão exclusiva da CazéTV, no Brasil. A partida começa às 17h (de Brasília), neste domingo (25), no Camp Nou, pela 10ª rodada do Campeonato Espanhol.

O confronto reúne os dois principais rivais do futebol espanhol e é um dos jogos mais aguardados da temporada, com impacto direto na disputa pelas primeiras posições da La Liga.

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