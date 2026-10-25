AO VIVO: siga Manchester United x Bournemouth pela Premier League
Siga em tempo real todos os lances do confronto em Old Trafford
O estádio de Old Trafford será palco de um confronto tenso na manhã deste domingo (25). Pela oitava rodada da Premier League, o Manchester United recebe o Bournemouth, às 11h (de Brasília), precisando desesperadamente dos três pontos. O Lance! acompanha todos os lances, gols e bastidores deste duelo em tempo real.
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*EM ATUALIZAÇÃO
21'/1ºT - Andrey Santos recebe cartão amarelo após cometer falta em Truffert. (MUN)
16'/1ºT - Tavernier recebe de Truffert pela esquerda, avança até a linha de fundo e finaliza, mas Lammens encaixa sem dificuldades. (BOU)
07'/1ºT - Rayan vai à linha de fundo e cruza rasteiro para Evanilson, mas Yoro aparece na hora certa e corta o passe antes da finalização. (BOU)
05'/1ºT - Bournemouth puxa o contra-ataque após recuperar a bola no meio. Evanilson aciona Rayan, que invade a área e finaliza em cima de Maguire. (BOU)
00'/1ºT - APITA O ÁRBITRO! ROLA A BOLA EM OLD TRAFFORD
Bournemouth escalado para enfrentar o Manchester United! ⚫⚪
Os Cherries estão definidos para o confronto pela Premier League. Petrović; Truffert, Cook, Hill e Smith (C); Adams, Silva e Tavernier; Evanilson, Kluivert e Rayan.
Manchester United escalado para enfrentar o Bournemouth! 🔴⚪
Os Red Devils estão definidos para o confronto pela Premier League. Lammens; Dalot, Maguire, Mount, Yoro; Amad, Andrey Santos, Tielemans, Mbeumo, Baleba e Heaven.
- Partida marcada para as 11h (de Brasília).
Como chegam Manchester United e Bournemouth?
O clima nos Red Devils é de fervura máxima. A equipe não vence há sete partidas, e a pressão sobre o técnico Michael Carrick explodiu após a goleada sofrida por 4 a 1 diante do Como, pela Champions League, com direito a cobranças públicas do capitão Bruno Fernandes sobre a estratégia em campo. Na 13ª colocação com apenas sete pontos, o United entra em campo com a obrigação de vencer para se afastar da zona de rebaixamento.
Do outro lado, o Bournemouth vive situação parecida: ocupa o 15º lugar com seis pontos e enxerga a partida em Manchester como uma oportunidade perfeita para ultrapassar o rival direto e respirar na tabela da liga inglesa.
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