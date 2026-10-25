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AO VIVO: siga Manchester United x Bournemouth pela Premier League

Siga em tempo real todos os lances do confronto em Old Trafford

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 10:35
Atualizado há 0 minutos
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Pela Premier League, Manchester United e Tottenham empataram em 1 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Pela Premier League, Manchester United e Bournemouth se enfrentam em Old Trafford (Foto: Paul Ellis / AFP)

O estádio de Old Trafford será palco de um confronto tenso na manhã deste domingo (25). Pela oitava rodada da Premier League, o Manchester United recebe o Bournemouth, às 11h (de Brasília), precisando desesperadamente dos três pontos. O Lance! acompanha todos os lances, gols e bastidores deste duelo em tempo real.

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*EM ATUALIZAÇÃO

21'/1ºT - Andrey Santos recebe cartão amarelo após cometer falta em Truffert. (MUN)

16'/1ºT - Tavernier recebe de Truffert pela esquerda, avança até a linha de fundo e finaliza, mas Lammens encaixa sem dificuldades. (BOU)

07'/1ºT - Rayan vai à linha de fundo e cruza rasteiro para Evanilson, mas Yoro aparece na hora certa e corta o passe antes da finalização. (BOU)

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05'/1ºT - Bournemouth puxa o contra-ataque após recuperar a bola no meio. Evanilson aciona Rayan, que invade a área e finaliza em cima de Maguire. (BOU)

00'/1ºT - APITA O ÁRBITRO! ROLA A BOLA EM OLD TRAFFORD

Bournemouth escalado para enfrentar o Manchester United! ⚫⚪

Os Cherries estão definidos para o confronto pela Premier League. Petrović; Truffert, Cook, Hill e Smith (C); Adams, Silva e Tavernier; Evanilson, Kluivert e Rayan.

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Manchester United escalado para enfrentar o Bournemouth! 🔴⚪

Os Red Devils estão definidos para o confronto pela Premier League. Lammens; Dalot, Maguire, Mount, Yoro; Amad, Andrey Santos, Tielemans, Mbeumo, Baleba e Heaven.

  • Partida marcada para as 11h (de Brasília).

Como chegam Manchester United e Bournemouth?

O clima nos Red Devils é de fervura máxima. A equipe não vence há sete partidas, e a pressão sobre o técnico Michael Carrick explodiu após a goleada sofrida por 4 a 1 diante do Como, pela Champions League, com direito a cobranças públicas do capitão Bruno Fernandes sobre a estratégia em campo. Na 13ª colocação com apenas sete pontos, o United entra em campo com a obrigação de vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

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Matheus cunha celebra gol do Manchester United contra o Fulham pela Premier League
Manchester United precisa dos três pontos para afastar o perigo dos últimos lugares (Foto: Carlos Jasso / AFP)

Do outro lado, o Bournemouth vive situação parecida: ocupa o 15º lugar com seis pontos e enxerga a partida em Manchester como uma oportunidade perfeita para ultrapassar o rival direto e respirar na tabela da liga inglesa.

Jogadores do Bournemouth comemorando gol em vitória na Europa League
Cherries tentam aproveitar o momento delicado do adversário para ultrapassar os mandantes (Foto: Glyn Kirk / AFP)
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