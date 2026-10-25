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Com gramado encharcado, Cuca comenta condição da Vila: 'Treino em campo ruim'

Após empate contra o Bahia, treinador do Santos avaliou impacto do temporal na Vila Belmiro; veja fotos

PorVinícius Espirito Santo SpadaSantos (SP)
25/10/2026 15:05
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Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24)
Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24) - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)

O Santos empatou em 1 a 1 com o Bahia na noite deste sábado (24), na Vila Belmiro. Além da igualdade no placar, o confronto ficou marcado pelo temporal que atingiu a Baixada Santista a partir dos 19 minutos da etapa inicial. O jogo chegou a ser paralisado pela arbitragem diante da formação de grandes poças d'água no gramado, o que inviabilizou a troca de passes para os dois lados.

Durante boa parte do duelo, os atletas encontravam dificuldades para conduzir a jogada sem que a bola ficasse presa na água acumulada. No intervalo da partida, funcionários do Santos foram a campo com rodos para retirar o excesso de água da superfície, mas o segundo tempo continuou sendo disputado em um terreno pesado e com lama.

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Em entrevista concedida após o apito final, o técnico Cuca reconheceu o prejuízo técnico causado pela tempestade, mas surpreendeu com uma declaração inusitada ao afirmar que o elenco alvinegro já está habituado a atuar sob condições precárias no gramado.

— Eu vou te falar uma coisa que vocês vão achar que é piada, mas eu tenho treinado em campo ruim. Daí não faz mal jogar no campo ruim, porque eu já estou adaptado — declarou Cuca.

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Na sequência, o comandante explicou que costuma ouvir queixas do próprio elenco sobre a qualidade dos gramados, mas ponderou que um piso irregular acaba beneficiando quem tem qualidade técnica. Além disso, afirmou que os atletas devem se adaptar, porque é esse gramado que está à disposição.

— Eles vão reclamar e eu falo que sou adepto de uma coisa. O campo ruim favorece o jogador técnico. Você vai falar que não é verdade. É. Porque o cara que não tem a técnica já domina mal no campo bom. Imagina no ruim. E o cara que tem a técnica no campo ruim tem o dom de dominar, de arrumar uma bola errada. Então ele é favorecido em algum momento. Não estou defendendo o campo ruim, mas é o que eu falo para eles, para eles não ficarem chorando, que é isso aí que temos — completou o treinador.

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Gramado termina castigado

A reportagem do Lance! esteve na Vila Belmiro após o encerramento do confronto e registrou o impacto da chuva na estrutura do gramado.

O piso apresentava diversas poças e placas de grama arrancadas. O ponto mais crítico foi registrado dentro das grandes áreas e nas imediações dos gols e deixaram a terra à mostra.

Veja fotos da situação do gramado pós-jogo

Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24) - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)
Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24) - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)
Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24) - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)
Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24) - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)
Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24) - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)
Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24) - (Foto: Vinícius Spada/ Lance!)
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