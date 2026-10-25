Ex-Vasco, Rayan marca contra Manchester United; veja gol
Bournemouth mede forças com o United em Old Trafford
Teve gol do Rayan hoje! Bournemouth e Manchester United estão se enfrentando pela oitava rodada da Premier League, em Old Trafford. O Bournemouth vai vencendo o confronto por 2 a 0, e o primeiro foi marcado por Rayan, atacante que se despediu do Vasco no início do ano. Tavernier foi quem ampliou a vantagem para os visitantes.
Aos 37 minutos da primeira etapa, Rayan abriu o placar de pé esquerdo, completando para o gol após cobrança de falta, com assistência de Kluivert. Veja como foi:
Tradução: "Rayan abre o placar para o Bournemouth"
➡️ AO VIVO: siga Manchester United x Bournemouth pela Premier League
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Como chegam Manchester United e Bournemouth?
O clima nos Red Devils é de fervura máxima. A equipe não vence há sete partidas, e a pressão sobre o técnico Michael Carrick explodiu após a goleada sofrida por 4 a 1 diante do Como, pela Champions League, com direito a cobranças públicas do capitão Bruno Fernandes sobre a estratégia em campo. Na 13ª colocação com apenas sete pontos, o United entra em campo com a obrigação de vencer para se afastar da zona de rebaixamento.
Do outro lado, o Bournemouth vive situação parecida: ocupa o 15º lugar com seis pontos e enxerga a partida em Manchester como uma oportunidade perfeita para ultrapassar o rival direto e respirar na tabela da liga inglesa.
Futebol Internacional
Evaristo de Macedo revela torcida pelo Barcelona antes do El Clásico e relembra trajetória nos dois rivaisHá 1 hora
Futebol Internacional
AO VIVO: siga Manchester United x Bournemouth pela Premier LeagueHá 1 hora
Futebol Internacional
AO VIVO: Siga Liverpool x Brighton pela Premier LeagueHá 1 hora
Futebol Internacional
Técnico não garante Bruno Fernandes como capitão após críticasHá 2 horas
Futebol Internacional
'Será fácil defender': Barcelona planeja anular Mbappé no El ClásicoHá 3 horas
Futebol Internacional
Expulsão de Neymar em Santos x Bahia vira assunto na EuropaHá 3 horas
Mais LANCE!