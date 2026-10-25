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Ex-Vasco, Rayan marca contra Manchester United; veja gol

Bournemouth mede forças com o United em Old Trafford

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 12:04
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Três jogadores de Bournemouth e Manchester United celebram em campo, com torcida ao fundo.
Rayan comemora gol contra o Manchester United pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Teve gol do Rayan hoje! Bournemouth e Manchester United estão se enfrentando pela oitava rodada da Premier League, em Old Trafford. O Bournemouth vai vencendo o confronto por 2 a 0, e o primeiro foi marcado por Rayan, atacante que se despediu do Vasco no início do ano. Tavernier foi quem ampliou a vantagem para os visitantes.

Aos 37 minutos da primeira etapa, Rayan abriu o placar de pé esquerdo, completando para o gol após cobrança de falta, com assistência de Kluivert. Veja como foi:

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Tradução: "Rayan abre o placar para o Bournemouth"

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Como chegam Manchester United e Bournemouth?

O clima nos Red Devils é de fervura máxima. A equipe não vence há sete partidas, e a pressão sobre o técnico Michael Carrick explodiu após a goleada sofrida por 4 a 1 diante do Como, pela Champions League, com direito a cobranças públicas do capitão Bruno Fernandes sobre a estratégia em campo. Na 13ª colocação com apenas sete pontos, o United entra em campo com a obrigação de vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Bournemouth vive situação parecida: ocupa o 15º lugar com seis pontos e enxerga a partida em Manchester como uma oportunidade perfeita para ultrapassar o rival direto e respirar na tabela da liga inglesa.

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Manchester United x Bournemouth: jogador do United com a bola, pressionado por jogador do Bournemouth durante a partida.
Manchester United x Bournemouth pela Premier League (Foto: Darren Staples/AFP)
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