O técnico Carlo Ancelotti divulgará a lista de convocados para os amistosos contra Japão e Singapura, última Data Fifa do ano, e, segundo apuração do Lance!, o atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, poderá ganhar uma nova oportunidade na Seleção Brasileira.

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Destaque nas últimas rodadas pelo time mineiro, o jogador está na pré-lista do italiano para os confrontos de novembro, que serão disputados no Estádio Nacional de Singapura, na Ásia.

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O anúncio da lista final de Carlo Ancelotti será feito na quinta-feira (29), dia do clássico do Cruzeiro contra o Atlético-MG pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atacante foi observado por membros da comissão da Seleção

Membros da comissão técnica da CBF estiveram na Arena do Grêmio na goleada da Raposa por 4 a 2 sobre o Tricolor. Na ocasião, Kaio Jorge marcou três dos quatro gols celestes. Desde o retorno da Data Fifa, o atacante soma quatro gols e uma assistência.

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O jogador também esteve na pré-lista da Seleção Brasileira para os amistosos contra Índia e Austrália, mas acabou não sendo convocado.

Amistosos fecham temporada 2026

A Seleção Brasileira enfrentará o Japão no dia 14 de novembro, às 7h15 (de Brasília), e Singapura no dia 17, às 7h. As duas partidas serão disputadas no Estádio Nacional de Singapura, com capacidade para 55 mil pessoas.

O confronto com o Japão marcará o reencontro entre as equipes após a Copa do Mundo de 2026, enquanto o duelo com Singapura será o primeiro entre as seleções principais dos países.

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Os amistosos fazem parte do planejamento de Carlo Ancelotti para observar atletas, ampliar as opções do elenco e dar sequência à preparação para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030. A programação também prevê a integração entre a equipe principal e as categorias de base, que se preparam para compromissos como a Copa do Mundo Sub-17, em novembro, no Qatar.