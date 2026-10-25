Letícia celebra retorno aos gramados e classificação do Cruzeiro às quartas da Libertadores

Após dois meses afastada por lesão, Letícia voltou aos gramados em um momento especial: a classificação do Cruzeiro para as quartas de final da Libertadores. A camisa 9 voltou a ficar à disposição da equipe e agora busca dar sequência à temporada ao lado das Cabulosas.

— Foi um momento muito especial para mim. Ficar dois meses afastada, sem poder ajudar a equipe dentro de campo, é difícil, principalmente em uma competição tão importante como a Libertadores. Por isso, voltar a jogar e já fazer parte de uma classificação tão importante teve um significado enorme. Foi uma sensação de alívio e felicidade por estar de volta, podendo fazer o que amo e contribuir com o grupo — destaca Letícia.

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Durante a recuperação, a atacante também precisou lidar com a frustração de acompanhar os jogos de fora. A lesão a tirou do Campeonato Mineiro, período em que precisou respeitar as etapas do tratamento e manter o foco na preparação para o retorno.

— Foi um período de bastante aprendizado e paciência. Como atleta, a gente sempre quer estar em campo, ajudando a equipe, então acompanhar os jogos de fora não é fácil. Ao mesmo tempo, precisei respeitar cada etapa da recuperação, entender que o processo tinha seu tempo e manter o foco no meu retorno. Acredito que um dos maiores desafios seja justamente lidar com a ansiedade de querer voltar logo, mas saber que é importante estar realmente preparada — explica.

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De volta às atividades, Letícia encontra o Cruzeiro em boa fase na Libertadores. A equipe encerrou a fase de grupos de forma invicta e garantiu a classificação para as quartas de final antes mesmo da última partida da rodada.

Para a atacante, o desempenho coletivo reflete o trabalho desenvolvido pelo grupo, que agora se prepara para buscar uma vaga na semifinal.

— Acredito que estamos vivendo um momento muito positivo. A equipe vem fazendo um grande trabalho, demonstrando sua força e conquistando resultados importantes. Terminar a fase de grupos invictas e garantir a classificação para as quartas mostra a qualidade e o comprometimento desse grupo. Sabemos que, a partir de agora, os desafios ficam ainda maiores e cada detalhe pode fazer a diferença — avalia.

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O próximo compromisso do Cruzeiro será neste domingo (25), às 21h, contra o Libertad, pelas quartas de final da Libertadores. Após superar o período de recuperação, Letícia espera ganhar ritmo e ajudar as Cabulosas a avançarem na competição.

— Minha expectativa é continuar evoluindo individualmente, contribuir com a equipe da melhor maneira possível e seguir trabalhando junto com o grupo para irmos cada vez mais longe na competição — completa.

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Onde assistir Cruzeiro x Libertad

O próximo compromisso do Cruzeiro será neste domingo (25), às 21h, contra o Libertad, pelas quartas de final da Libertadores Feminina. A partida terá transmissão do SporTV, Pluto TV, CazéTV, YouTube da NSports, Xsports e Canal GolBrasil.