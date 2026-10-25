AO VIVO: Siga Liverpool x Brighton pela Premier League

Neste domingo (25), a partir das 11h (de Brasília), Liverpool e Brighton se enfrentam pela 8ª rodada da Premier League, em Anfield. Acompanhe a partida em tempo real com o Lance!.

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⏰ LANCE A LANCE - Liverpool 1 x 0 Brighton

21' 2T - ⚽GOOOOOOOOL DO LIVERPOOL - 2 A 0

Isak antecipa na pequena área e completa para o gol

17' 2T - ⚽GOOOOOOOOL DO LIVERPOOL - 1 a 0

Bola sobra para Wirtz dentro da área; ele chuta e marca com desvio

13' 1T - PERDEU!

Cara a cara com o gol, Ayari bate por cima do travessão

11' 1T - Verbruggen sai da área e afasta lançamento para Isak

08' 1T - Finalizaçõ de Gakpo para fácil nas mãos do goleiro

07' 1T - Isak recebe bola enfiada mas não consegue dominar; Costinha tira

06' 1T - Substituição no Brighton

Entra: Costinha

Sai: F. Kadioglu

05' 1T - Liverpool chega bem à área adversária; Boscagli afasta

01' 1T - Falta para o Brighton no campo de defesa

0' 1T - Bola rolando!

*EM ATUALIZAÇÃO

Times no gramado para início do protocolo!

Partida marcada para as 11h (de Brasília).

Jogadores do Brighton comemoram golaço de Diego Gómez (Foto: GLYN KIRK / AFP)

Como chegam Liverpool e Brighton?

Os Reds estão na quinta posição da tabela, com 12 pontos, enquanto os Seagulls ocupam o terceiro lugar, com 16.

O Brighton chega em melhor forma à partida. Na Premier League 2026/27, o clube soma cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 23 gols marcados e apenas cinco sofridos. A média de 3,29 gols esperados por jogo é a mais alta do confronto. Fora de casa, o time de Fabian Hürzeler vem de quatro jogos consecutivos sem perder e registra apenas uma derrota nos últimos seis compromissos como visitante.

O Liverpool, por sua vez, acumula três vitórias, três empates e uma derrota na Premier League. No geral, a equipe vem de três vitórias seguidas e não perde há três jogos. O histórico em casa, no entanto, traz uma ressalva: os Reds sofreram gols nas três últimas partidas disputadas no Anfield.

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