AO VIVO: Siga Liverpool x Brighton pela Premier League
Partida é válida pela 8ª rodada
Neste domingo (25), a partir das 11h (de Brasília), Liverpool e Brighton se enfrentam pela 8ª rodada da Premier League, em Anfield. Acompanhe a partida em tempo real com o Lance!.
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⏰ LANCE A LANCE - Liverpool 1 x 0 Brighton
21' 2T - ⚽GOOOOOOOOL DO LIVERPOOL - 2 A 0
Isak antecipa na pequena área e completa para o gol
17' 2T - ⚽GOOOOOOOOL DO LIVERPOOL - 1 a 0
Bola sobra para Wirtz dentro da área; ele chuta e marca com desvio
13' 1T - PERDEU!
Cara a cara com o gol, Ayari bate por cima do travessão
11' 1T - Verbruggen sai da área e afasta lançamento para Isak
08' 1T - Finalizaçõ de Gakpo para fácil nas mãos do goleiro
07' 1T - Isak recebe bola enfiada mas não consegue dominar; Costinha tira
06' 1T - Substituição no Brighton
Entra: Costinha
Sai: F. Kadioglu
05' 1T - Liverpool chega bem à área adversária; Boscagli afasta
01' 1T - Falta para o Brighton no campo de defesa
0' 1T - Bola rolando!
*EM ATUALIZAÇÃO
- Times no gramado para início do protocolo!
- Partida marcada para as 11h (de Brasília).
Como chegam Liverpool e Brighton?
Os Reds estão na quinta posição da tabela, com 12 pontos, enquanto os Seagulls ocupam o terceiro lugar, com 16.
O Brighton chega em melhor forma à partida. Na Premier League 2026/27, o clube soma cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 23 gols marcados e apenas cinco sofridos. A média de 3,29 gols esperados por jogo é a mais alta do confronto. Fora de casa, o time de Fabian Hürzeler vem de quatro jogos consecutivos sem perder e registra apenas uma derrota nos últimos seis compromissos como visitante.
O Liverpool, por sua vez, acumula três vitórias, três empates e uma derrota na Premier League. No geral, a equipe vem de três vitórias seguidas e não perde há três jogos. O histórico em casa, no entanto, traz uma ressalva: os Reds sofreram gols nas três últimas partidas disputadas no Anfield.
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