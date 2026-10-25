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Técnico não garante Bruno Fernandes como capitão após críticas

Declaração de Michael Carrick, do Manchester United, ocorre após meia criticar estratégia em derrota por 4 a 1 para o Como, pela Champions

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
25/10/2026 09:12
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Bruno Fernandes lamenta eliminação do Manchester United para o Brighton na FA Cup
Bruno Fernandes lamenta eliminação do Manchester United para o Brighton na FA Cup (Foto: Peter Powell/AFP)

O técnico Michael Carrick se recusou a confirmar, na sexta-feira (23), que Bruno Fernandes continuará como capitão do Manchester United. O treinador foi questionado sobre a possibilidade de retirar a braçadeira do português após declarações públicas do meia criticando a estratégia adotada na derrota por 4 a 1 para o Como, pela Champions League.

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A situação ocorre em um momento de alta pressão sobre Carrick: o United venceu apenas duas das primeiras 11 partidas na temporada e não ganha há sete jogos consecutivos. O clube enfrenta o Bournemouth neste domingo (25/10), no Old Trafford, às 11h (horário de Brasília), pela Premier League.

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A origem da crise com Bruno Fernandes está em entrevista do meia à TNT Sports, na qual ele afirmou que a decisão de não pressionar individualmente os adversários partiu da comissão técnica. Para o capitão, essa escolha tática facilitou o controle da partida pelo time italiano.

Resposta ambígua sobre a braçadeira

Carrick preferiu não dar uma resposta definitiva quando pressionado diretamente sobre a permanência de Bruno na função. "O mais importante para mim é o time, acima de tudo, o elenco, a dinâmica dentro do grupo e, novamente, o clube. Eu sempre farei o que for melhor para o Manchester United", disse o treinador.

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Ao ser cobrado novamente sobre o tema, Carrick reforçou a posição; "Seja qual for a situação, sempre farei o que for melhor para o clube." O técnico não confirmou intenção de trocar o capitão, mas também não garantiu a permanência de Bruno Fernandes na função.

Ambiente turbulento no vestiário

As declarações do meia não foram as únicas manifestações públicas de descontentamento no elenco. Lisandro Martínez também criticou a diretoria do clube após a derrota para o Atlético de Madrid e, em seguida, publicou um pedido de desculpas.

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Apesar do ambiente, Carrick rejeitou a ideia de divisão no grupo. "Não está dividido. Não, não está dividido. Precisamos apenas voltar a fazer aquilo que fazemos melhor, e vamos conseguir", afirmou o treinador.

Bruno Fernandes deve ser escalado como titular contra o Bournemouth. A diretoria do Manchester United, por sua vez, já avalia cinco possíveis substitutos para Carrick, caso opte por uma mudança no comando técnico.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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