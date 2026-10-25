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Evanilson marca golaço, chega a quatro gols em cinco jogos e ajuda Bournemouth a vencer o Manchester United

Atacante brasileiro fecha vitória por 3 a 0 sobre os Red Devils em pleno Old Trafford, pela Premier League

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 14:17
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Evanilson comemora gol
Fotos: Divulgação/ Bournemouth

Evanilson vive grande fase no futebol inglês. Neste domingo (25), o atacante brasileiro marcou um golaço na vitória do Bournemouth por 3 a 0 sobre o Manchester United, em Old Trafford, pela Premier League. O jogador chegou ao quarto gol nos últimos cinco jogos e ajudou a equipe a voltar a vencer na competição.

Rayan abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, e Tavernier ampliou cinco minutos depois. Na etapa final, aos 26 minutos, Evanilson marcou o terceiro gol dos visitantes em grande estilo. Após lançamento longo de Lewis Cook, o brasileiro ganhou na velocidade do goleiro Lammens, aplicou um drible e finalizou praticamente sem ângulo para balançar as redes.

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— Tinha acabado de fazer um gol, mas, infelizmente, estava impedido. A partida estava boa para a gente, jogamos em cima deles o tempo todo. Tive uma nova chance e não desperdicei. Quando vi a bola lançada e percebi que o goleiro estava saindo da área, tive que acelerar para chegar antes dele. Consegui o drible, mas ainda faltava concluir a gol, quase sem ângulo. Graças a Deus, o chute saiu com perfeição — comemorou Evanilson.

Na semana passada, o atacante também alcançou a marca de 100 gols na carreira. O bom momento individual acompanha a tentativa do Bournemouth de se recuperar na Premier League após um início irregular.

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Com o resultado, a equipe chega aos nove pontos e ocupa a 13ª colocação, com duas vitórias, três empates e três derrotas. O próximo compromisso será contra o Aston Villa, na quarta-feira (28), pela Copa da Liga Inglesa.

Números de Evanilson pelo Bournemouth na temporada;

  1. Jogos: 8
  2. Titular: 8 vezes
  3. Minutos em campo: 681
  4. Gols: 3
  5. Assistências: 4
  6. Participações em gols: 7
  7. Gols esperados (xG): 3,15
  8. Grandes chances criadas: 4
  9. Finalizações por jogo: 2,6
  10. Passes decisivos por jogo: 1,1
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