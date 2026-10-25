Evanilson marca golaço, chega a quatro gols em cinco jogos e ajuda Bournemouth a vencer o Manchester United
Atacante brasileiro fecha vitória por 3 a 0 sobre os Red Devils em pleno Old Trafford, pela Premier League
Evanilson vive grande fase no futebol inglês. Neste domingo (25), o atacante brasileiro marcou um golaço na vitória do Bournemouth por 3 a 0 sobre o Manchester United, em Old Trafford, pela Premier League. O jogador chegou ao quarto gol nos últimos cinco jogos e ajudou a equipe a voltar a vencer na competição.
Rayan abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo, e Tavernier ampliou cinco minutos depois. Na etapa final, aos 26 minutos, Evanilson marcou o terceiro gol dos visitantes em grande estilo. Após lançamento longo de Lewis Cook, o brasileiro ganhou na velocidade do goleiro Lammens, aplicou um drible e finalizou praticamente sem ângulo para balançar as redes.
— Tinha acabado de fazer um gol, mas, infelizmente, estava impedido. A partida estava boa para a gente, jogamos em cima deles o tempo todo. Tive uma nova chance e não desperdicei. Quando vi a bola lançada e percebi que o goleiro estava saindo da área, tive que acelerar para chegar antes dele. Consegui o drible, mas ainda faltava concluir a gol, quase sem ângulo. Graças a Deus, o chute saiu com perfeição — comemorou Evanilson.
Na semana passada, o atacante também alcançou a marca de 100 gols na carreira. O bom momento individual acompanha a tentativa do Bournemouth de se recuperar na Premier League após um início irregular.
Com o resultado, a equipe chega aos nove pontos e ocupa a 13ª colocação, com duas vitórias, três empates e três derrotas. O próximo compromisso será contra o Aston Villa, na quarta-feira (28), pela Copa da Liga Inglesa.
Números de Evanilson pelo Bournemouth na temporada;
- Jogos: 8
- Titular: 8 vezes
- Minutos em campo: 681
- Gols: 3
- Assistências: 4
- Participações em gols: 7
- Gols esperados (xG): 3,15
- Grandes chances criadas: 4
- Finalizações por jogo: 2,6
- Passes decisivos por jogo: 1,1
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