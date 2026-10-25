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Veja gol em Barcelona x Real Madrid: Mbappé abre o placar

Times se enfrentam pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 17:56
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Mbappé comemorando gol em Barcelona e Real Madrid, pela La Liga
Mbappé comemorando gol em Barcelona e Real Madrid, pela La Liga (Foto: Lluis GENE / AFP)

 Barcelona e Real Madrid estão se enfrentando neste domingo (25), pela 10ª rodada de La Liga, em busca de três pontos importantes na disputa pelo título espanhol.

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Aos 41 minutos da primeira etapa, Diomande cruza, Gerard Martín erra o corte, e a bola bate no corpo de Mbappé antes de entrar no gol de Joan García.

Veja o gol:

No último confronto, o Barcelona foi derrotado pelo Paris Saint Germain por 4 a 2, pela Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027. Já o Real Madrid venceu o RB Leipzig por 4 a 1, pela mesma competição.

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Onde assistir de Barcelona x Real Madrid

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  1. Competição: La Liga (Temporada regular)
    2. 2.
  2. 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
    3. 3.
  3. ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
    4. 4.
  4. 📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
    5. 5.
  5. 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
    6. 6.
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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