Veja gol em Barcelona x Real Madrid: Mbappé abre o placar
Times se enfrentam pela 10ª rodada da La Liga 2026/2027
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 17:56
Barcelona e Real Madrid estão se enfrentando neste domingo (25), pela 10ª rodada de La Liga, em busca de três pontos importantes na disputa pelo título espanhol.
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Aos 41 minutos da primeira etapa, Diomande cruza, Gerard Martín erra o corte, e a bola bate no corpo de Mbappé antes de entrar no gol de Joan García.
Veja o gol:
No último confronto, o Barcelona foi derrotado pelo Paris Saint Germain por 4 a 2, pela Liga dos Campeões da UEFA 2026/2027. Já o Real Madrid venceu o RB Leipzig por 4 a 1, pela mesma competição.
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Onde assistir de Barcelona x Real Madrid
- Competição: La Liga (Temporada regular)
- 📅 Data: 25 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
- 📍 Local: Spotify Camp Nou, Barcelona
- 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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