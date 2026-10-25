O início de trabalho de Filipe Luís no Monaco já enfrenta seu primeiro momento de instabilidade no Campeonato Francês. Após o empate por 1 a 1 com o Lille, neste domingo (25), a equipe chegou a três rodadas consecutivas sem vencer na Ligue 1. A atuação também chamou a atenção da imprensa francesa, que destacou as dificuldades do time no primeiro tempo.

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Segundo o jornal "L'Équipe", o cenário não favoreceu o treinador brasileiro. Habitualmente um dos pilares do meio-campo, Lamine Camara teve uma atuação abaixo do esperado e perdeu a posse de bola no lance que originou o gol de Ethan Mbappé, aos 24 minutos. O atacante do Lille aproveitou a jogada construída por Soriba Diaoune para abrir o placar.

continua após a publicidade

O periódico resumiu o momento com uma avaliação direta: "o vento não estava a favor do treinador". Além do erro de Camara, o Monaco terminou a primeira etapa sem acertar nenhuma finalização na direção do gol.

Filipe Luís, porém, promoveu mudanças no intervalo para tentar alterar o cenário. Matthis Abline e Edan Diop entraram nas vagas de Mamadou Coulibaly e Denis Zakaria. A resposta foi imediata, e a equipe voltou mais ofensiva. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Golovin registrou a primeira finalização na direção do gol, em cobrança de falta desviada pelo goleiro Berke Ozer.

continua após a publicidade

Apesar da reação, o Monaco não conseguiu transformar a melhora em vitória e deixou escapar pontos importantes na disputa pela liderança.

Como fica o Monaco na Ligue 1?

Com o empate, o Monaco chegou aos 15 pontos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Francês. O Lille aparece logo atrás, com 14 pontos. A classificação, no entanto, pode sofrer alterações após o confronto entre PSG e Lyon, marcado para esta segunda-feira (26), depois de ter sido adiado em razão dos protestos na capital francesa.

O momento contrasta com a arrancada inicial do Monaco, que chegou a assumir a liderança da competição. Apesar da sequência sem vitórias no Campeonato Francês, a equipe mantém bons resultados na Conference League, em um cenário de oscilação no início da trajetória de Filipe Luís no futebol francês.