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Jornal francês avalia Filipe Luís após empate do Monaco: 'Vento não estava a favor'

Equipe do brasileiro conseguiu o empate com o Lille já no fim do duelo, que foi realizado neste domingo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
25/10/2026 17:14
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Filipe Luís, técnico brasileiro do Monaco, acompanha partida contra o Lorient pelo Campeonato Francês.
Filipe Luís, técnico do Monaco, durante partida contra o Lorient pelo Campeonato Francês, em 18 de outubro de 2026. (Foto: Loic Venance/AFP)

O início de trabalho de Filipe Luís no Monaco já enfrenta seu primeiro momento de instabilidade no Campeonato Francês. Após o empate por 1 a 1 com o Lille, neste domingo (25), a equipe chegou a três rodadas consecutivas sem vencer na Ligue 1. A atuação também chamou a atenção da imprensa francesa, que destacou as dificuldades do time no primeiro tempo.

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Segundo o jornal "L'Équipe", o cenário não favoreceu o treinador brasileiro. Habitualmente um dos pilares do meio-campo, Lamine Camara teve uma atuação abaixo do esperado e perdeu a posse de bola no lance que originou o gol de Ethan Mbappé, aos 24 minutos. O atacante do Lille aproveitou a jogada construída por Soriba Diaoune para abrir o placar.

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O periódico resumiu o momento com uma avaliação direta: "o vento não estava a favor do treinador". Além do erro de Camara, o Monaco terminou a primeira etapa sem acertar nenhuma finalização na direção do gol.

Filipe Luís, porém, promoveu mudanças no intervalo para tentar alterar o cenário. Matthis Abline e Edan Diop entraram nas vagas de Mamadou Coulibaly e Denis Zakaria. A resposta foi imediata, e a equipe voltou mais ofensiva. Logo no primeiro minuto do segundo tempo, Golovin registrou a primeira finalização na direção do gol, em cobrança de falta desviada pelo goleiro Berke Ozer.

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Apesar da reação, o Monaco não conseguiu transformar a melhora em vitória e deixou escapar pontos importantes na disputa pela liderança.

Como fica o Monaco na Ligue 1?

Com o empate, o Monaco chegou aos 15 pontos e ocupa a terceira colocação do Campeonato Francês. O Lille aparece logo atrás, com 14 pontos. A classificação, no entanto, pode sofrer alterações após o confronto entre PSG e Lyon, marcado para esta segunda-feira (26), depois de ter sido adiado em razão dos protestos na capital francesa.

O momento contrasta com a arrancada inicial do Monaco, que chegou a assumir a liderança da competição. Apesar da sequência sem vitórias no Campeonato Francês, a equipe mantém bons resultados na Conference League, em um cenário de oscilação no início da trajetória de Filipe Luís no futebol francês.

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