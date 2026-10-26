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Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Premiação da France Football será entregue nesta segunda-feira (26), em Paris.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 05:00
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O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)
Raphinha, Yamal e Dembélé são os favoritos à receberem a Bola de Ouro das mãos de Ronaldinho (Foto: AFP)

A Bola de Ouro 2026 será realizada nesta segunda-feira (26), a partir das 17h (de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo DAZN no Brasil.

O Brasil terá quatro representantes na premiação: Vini Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães concorrem ao prêmio de melhor jogador, enquanto Lorena está indicada na categoria de melhor goleira. Veja todos os indicados à Bola de Ouro 2026.

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Todos os indicados à Bola de Ouro 2026

Confira os nomes relacionados nas principais categorias da premiação.

Melhor jogador

    1.
  1. Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
    2. 2.
  2. Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
    3. 3.
  3. Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
    4. 4.
  4. Ousmane Dembélé (PSG/França)
    5. 5.
  5. Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
    6. 6.
  6. Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
    7. 7.
  7. Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
    8. 8.
  8. Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
    9. 9.
  9. Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
    10. 10.
  10. Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
    11. 11.
  11. Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
    12. 12.
  12. Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
    13. 13.
  13. Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
    14. 14.
  14. Marquinhos (PSG/Brasil)
    15. 15.
  15. Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
    16. 16.
  16. Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
    17. 17.
  17. Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
    18. 18.
  18. Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
    19. 19.
  19. João Neves (PSG/Portugal)
    20. 20.
  20. Michael Olise (Bayern de Munique/França)
    21. 21.
  21. Willian Pacho (PSG/Equador)
    22. 22.
  22. Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
    23. 23.
  23. Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
    24. 24.
  24. Rodri (Barcelona/Espanha)
    25. 25.
  25. Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
    26. 26.
  26. William Saliba (Arsenal/França)
    27. 27.
  27. Ferran Torres (PSG/Espanha)
    28. 28.
  28. Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
    29. 29.
  29. Vini Jr. (Real Madrid/Brasil)
    30. 30.
  30. Vitinha (PSG/Portugal)
Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães comemorando gol pelo Arsenal
Gabriel Martinelli e Gabriel Magalhães comemorando gol pelo Arsenal (Foto: Reprodução)

Melhor jogadora

    1.
  1. Selma Bacha (Lyon/França)
    2. 2.
  2. Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
    3. 3.
  3. Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
    4. 4.
  4. Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
    5. 5.
  5. Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
    6. 6.
  6. Scarlett Camberos (Club América/México)
    7. 7.
  7. Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
    8. 8.
  8. Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
    9. 9.
  9. Cata Coll (Barcelona/Espanha)
    10. 10.
  10. Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
    11. 11.
  11. Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
    12. 12.
  12. Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
    13. 13.
  13. Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
    14. 14.
  14. Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
    15. 15.
  15. Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
    16. 16.
  16. Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
    17. 17.
  17. Mapi León (Barcelona/Espanha)
    18. 18.
  18. Lorena (Kansas City/Brasil)
    19. 19.
  19. Melvine Malard (Chelsea/França)
    20. 20.
  20. Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
    21. 21.
  21. Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
    22. 22.
  22. Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
    23. 23.
  23. Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
    24. 24.
  24. Alexia Putellas (London City/Espanha)
    25. 25.
  25. Wendie Renard (Lyon/França)
    26. 26.
  26. Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
    27. 27.
  27. Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
    28. 28.
  28. Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
    29. 29.
  29. Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
    30. 30.
  30. Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)

Melhor goleiro

    1.
  1. Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
    2. 2.
  2. Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
    3. 3.
  3. Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
    4. 4.
  4. Joan García (Barcelona/Espanha)
    5. 5.
  5. Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
    6. 6.
  6. Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
    7. 7.
  7. David Raya (Arsenal/Espanha)
    8. 8.
  8. Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
    9. 9.
  9. Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
    10. 10.
  10. Matvey Safonov (PSG/Rússia)

Melhor goleira

    1.
  1. Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
    2. 2.
  2. Cata Coll (Barcelona/Espanha)
    3. 3.
  3. Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
    4. 4.
  4. Lorena (Kansas City/Brasil)
    5. 5.
  5. Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)

Técnico do ano — masculino

  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis de la Fuente (Espanha)
  • Unai Emery (Aston Villa)
  • Vincent Kompany (Bayern de Munique)
  • Luis Enrique (PSG)

Técnica ou técnico do ano — feminino

  • Jonatan Giráldez (Lyon)
  • Andrée Jeglertz (Manchester City)
  • Nils Nielsen (Japão)
  • Pere Romeu (Barcelona)
  • Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)

Clube do ano — masculino

  • Arsenal
  • Bayern de Munique
  • Bodo/Glimt
  • Flamengo
  • PSG

Clube do ano — feminino

  • Barcelona
  • Bayern de Munique
  • América do México
  • Manchester City
  • Lyon

Melhor jogador sub-21

  • Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
  • Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
  • Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
  • Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
  • Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
  • Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
  • Lamine Yamal (BarCom celona/Espanha)
  • Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
  • Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
  • Warren Zaïre-Emery (PSG/França)

Melhor jogadora sub-21

    1.
  1. Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
    2. 2.
  2. Vicky López (Barcelona/Espanha)
    3. 3.
  3. Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
    4. 4.
  4. Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
    5. 5.
  5. Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
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