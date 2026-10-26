Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?
Premiação da France Football será entregue nesta segunda-feira (26), em Paris.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 05:00
A Bola de Ouro 2026 será realizada nesta segunda-feira (26), a partir das 17h (de Brasília), no London Palladium Theatre, em Londres. A cerimônia terá transmissão ao vivo pelo DAZN no Brasil.
O Brasil terá quatro representantes na premiação: Vini Jr., Marquinhos e Gabriel Magalhães concorrem ao prêmio de melhor jogador, enquanto Lorena está indicada na categoria de melhor goleira. Veja todos os indicados à Bola de Ouro 2026.
continua após a publicidade
➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional
Todos os indicados à Bola de Ouro 2026
Confira os nomes relacionados nas principais categorias da premiação.
Melhor jogador
- Jude Bellingham (Real Madrid/Inglaterra)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Marc Cucurella (Real Madrid/Espanha)
- Ousmane Dembélé (PSG/França)
- Luis Díaz (Bayern de Munique/Colômbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United/Portugal)
- Gabriel Magalhães (Arsenal/Brasil)
- Erling Haaland (Manchester City/Noruega)
- Achraf Hakimi (PSG/Marrocos)
- Harry Kane (Bayern de Munique/Inglaterra)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG/Geórgia)
- Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)
- Sadio Mané (Al-Nassr/Senegal)
- Marquinhos (PSG/Brasil)
- Lautaro Martínez (Inter de Milão/Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid/França)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain/Portugal)
- Lionel Messi (Inter Miami/Argentina)
- João Neves (PSG/Portugal)
- Michael Olise (Bayern de Munique/França)
- Willian Pacho (PSG/Equador)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah/Colômbia)
- Declan Rice (Arsenal/Inglaterra)
- Rodri (Barcelona/Espanha)
- Fabián Ruiz (PSG/Espanha)
- William Saliba (Arsenal/França)
- Ferran Torres (PSG/Espanha)
- Dayot Upamecano (Bayern de Munique/França)
- Vini Jr. (Real Madrid/Brasil)
- Vitinha (PSG/Portugal)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Melhor jogadora
- Selma Bacha (Lyon/França)
- Barbra Banda (Orlando Pride/Zâmbia)
- Klara Bühl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Esmee Brugts (Barcelona/Holanda)
- Mariona Caldentey (Arsenal/Espanha)
- Scarlett Camberos (Club América/México)
- Kerstin Casparij (Manchester City/Holanda)
- Temwa Chawinga (Kansas City/Malawi)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Melchie Dumornay (Lyon/Haiti)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona/Noruega)
- Alex Greenwood (Manchester City/Inglaterra)
- Patri Guijarro (Barcelona/Espanha)
- Pernille Harder (Bayern de Munique/Dinamarca)
- Rose Lavelle (Gotham FC/Estados Unidos)
- Yui Hasegawa (Manchester City/Japão)
- Mapi León (Barcelona/Espanha)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Melvine Malard (Chelsea/França)
- Manaka Matsukubo (Chelsea/Japão)
- Vivianne Miedema (Manchester City/Holanda)
- Ewa Pajor (Barcelona/Polônia)
- Cláudia Pina (Barcelona/Espanha)
- Alexia Putellas (London City/Espanha)
- Wendie Renard (Lyon/França)
- Alessia Russo (Arsenal/Inglaterra)
- Khadija Shaw (Manchester City/Jamaica)
- Momoko Tanikawa (Bayern de Munique/Japão)
- Caroline Weir (Real Madrid/Escócia)
- Tessa Wullaert (Inter de Milão/Bélgica)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Melhor goleiro
- Yassine Bounou (Al-Hilal/Marrocos)
- Thibaut Courtois (Real Madrid/Bélgica)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)
- Joan García (Barcelona/Espanha)
- Édouard Mendy (Al-Ahli/Senegal)
- Emiliano Martínez (Aston Villa e Chelsea/Argentina)
- David Raya (Arsenal/Espanha)
- Vozinha (GD Chaves e Colo-Colo/Cabo Verde)
- Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)
- Matvey Safonov (PSG/Rússia)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC/Alemanha)
- Cata Coll (Barcelona/Espanha)
- Hannah Hampton (Chelsea/Inglaterra)
- Lorena (Kansas City/Brasil)
- Ayaka Yamashita (Manchester City/Japão)
1.
2.
3.
4.
5.
Técnico do ano — masculino
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Espanha)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern de Munique)
- Luis Enrique (PSG)
Técnica ou técnico do ano — feminino
- Jonatan Giráldez (Lyon)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japão)
- Pere Romeu (Barcelona)
- Elena Sadiku (Celtic/BK Häcken)
Clube do ano — masculino
- Arsenal
- Bayern de Munique
- Bodo/Glimt
- Flamengo
- PSG
Clube do ano — feminino
- Barcelona
- Bayern de Munique
- América do México
- Manchester City
- Lyon
Melhor jogador sub-21
- Kerim Alajbegović (RB Salzburg e Juventus/Bósnia)
- Ayyoub Bouaddi (Lille e Manchester City/Marrocos)
- Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)
- Yan Diomandé (RB Leipzig e Real Madrid/Costa do Marfim)
- Lennart Karl (Bayern de Munique/Alemanha)
- Éli Junior Kroupi (Bournemouth/França)
- Lamine Yamal (BarCom celona/Espanha)
- Johan Manzambi (Freiburg e Aston Villa/Suíça)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen/Argélia)
- Warren Zaïre-Emery (PSG/França)
Melhor jogadora sub-21
- Veerle Buurman (Chelsea/Holanda)
- Vicky López (Barcelona/Espanha)
- Felicia Schröder (Real Madrid/Suécia)
- Clara Serrajordi (Barcelona/Espanha)
- Lily Yohannes (Lyon/Estados Unidos)
1.
2.
3.
4.
5.
Futebol Internacional
OPINIÃO: Mbappé mostra por que merece vencer a Bola de OuroHá 7 horas
Corinthians
Ex-Corinthians ganha destaque na Ásia e é anunciado por clube tailandêsHá 8 horas
Futebol Internacional
Veja gols em Barcelona x Real Madrid: Mbappé marca duas vezesHá 11 horas
Futebol Feminino
Letícia celebra retorno aos gramados e classificação do Cruzeiro às quartas da LibertadoresHá 11 horas
Futebol Internacional
Jornal francês avalia Filipe Luís após empate do Monaco: 'Vento não estava a favor'Há 11 horas
Futebol Internacional
Mbappé decide o El Clásico, chega a 100 gols pelo Real Madrid e castiga o Barcelona no Camp NouHá 13 horas
Mais LANCE!