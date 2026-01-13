Lendário treinador do Liverpool, Jürgen Klopp teve seu levantado pelo noticiário nesta terça-feira (13). Segundo informações da "Sky Sports", o alemão é um dos nomes considerados pelo Real Madrid caso o clube opte por uma mudança definitiva no comando técnico ao final da temporada europeia.

Real Madrid vive momento conturbado

A possibilidade ganha força em meio à instabilidade vivida pelo Real Madrid após a saída de Xabi Alonso, confirmada na última segunda-feira (12), menos de oito meses depois de sua contratação. Com sua saída, o clube passou a ser comandado interinamente por Álvaro Arbeloa.

De acordo com o "Sky Sports", mesmo tendo assinado um contrato de longo prazo com a Red Bull em janeiro de 2025, Klopp não descarta um retorno imediato ao comando técnico. A publicação destaca que, caso o Real Madrid formalize uma proposta concreta, o treinador "levaria a possibilidade muito a sério", tamanho o apelo esportivo e simbólico do cargo.

Klopp deixou o Liverpool ao fim da temporada 2023/24, alegando desgaste físico e mental após quase nove anos no clube. Em Anfield, conquistou seis títulos de grande expressão, incluindo a Premier League e a Champions League.

Arbeloa chegou dando moral para Vini Jr

Álvaro Arbeloa foi apresentado oficialmente como o sucessor de Xabi Alonso e concedeu primeira coletiva como treinador do Real Madrid, nesta terça-feira (13). Ao lado de Emilio Butragueño, o ex-lateral e ídolo do clube não escondeu a emoção ao sentar-se na sala de imprensa de Valdebebas, reforçando seu vínculo de 20 anos com a instituição e a consciência do desafio que tem pela frente, a começar pela estreia amanhã contra o Albacete, pela Copa do Rei.

Um dos pontos altos da coletiva foi a abordagem sobre Vini Jr. Após as recentes polêmicas táticas e de substituições que marcaram o fim da era Xabi Alonso, Arbeloa fez questão de blindar o camisa 7 e incentivar seu estilo de jogo alegre.

– Tenho muita sorte de ter um dos jogadores mais imprevisíveis do mundo. E é isso que queremos ver: um Vini que se diverte e dança. É isso que eu quero ver. Comigo, todos os jogadores começam do zero – afirmou Arbeloa.

Álvaro Arbeloa no primeiro treino como técnico do Real Madrid (Foto: Divulgação/X)

