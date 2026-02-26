A rodada de playoffs da Champions League definiu um cenário singular para o futebol da Itália nesta temporada. Após as eliminações de tradicionais potências do país, a Atalanta tornou-se a única representante da Série A italiana a avançar para as oitavas de final da competição, revertendo uma desvantagem significativa contra o Borussia Dortmund.

Risco de um Jejum Histórico

O futebol italiano esteve próximo de registrar um feito negativo inédito nas últimas décadas. Com a eliminação da Inter de Milão, finalista da edição anterior, pelo Bodo/Glimt e a queda da Juventus frente ao Galatasaray — apesar da reação no jogo de volta —, a Itália corria o risco de não ter representantes nas oitavas de final da principal competição europeia pela primeira vez desde a temporada 1987-88.

Desde a reintrodução da fase de oitavas de final na temporada 2003-04, a presença de ao menos um clube italiano era uma constante. O cenário desenhado pelas partidas de ida representava um momento crítico. Os jornalistas italianos Vincenzo Credendino e Daniele Verri classificaram o desempenho geral, especialmente a queda da Inter de Milão, como um momento drástico para os clubes do país.

A Inter de Milão foi eliminada da Champions League pelo Bodø/Glimt (Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP)

Reviravolta em Bérgamo

Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Borussia Dortmund tinha vantagem confortável e podia até perder por um gol de diferença. Mas a Atalanta começou de forma elétrica, dominando as ações e sendo absoluta. O primeiro gol saiu aos cinco minutos, e no final da primeira etapa, a equipe italiana marcou o segundo, deixando tudo em aberto.

No segundo tempo, Pasalic marcou o gol da virada no agregado. Após cumprir a missão, a Atalanta diminuiu o ritmo, e o Borussia Dortmund cresceu. Adeyemi marcou para os alemães e deixou o placar empatado novamente. No último lance do jogo, porém, Bensebaini cometeu pênalti em Krstovic em um contra-ataque. Samardzic foi para a cobrança e garantiu a classificação da equipe italiana.

Segundo o defensor Davide Zappacosta, a equipe lidou com o ceticismo externo: "Todos já nos davam como carta fora do baralho. Esta partida mostrou mais uma vez a força deste grupo".

Os "Queridinhos" da Itália e o Desafio nas Oitavas

A classificação heroica gerou uma onda de simpatia pela Atalanta na imprensa esportiva internacional, rendendo ao clube a alcunha de "queridinha do futebol italiano". Acostumada a ser ofuscada pelos gigantes do país, a equipe consolidou seu status no cenário continental — impulsionada pelo título da Europa League em 2024 — e agora atrai o apoio nacional.

Apesar do alívio gerado pela classificação, o caminho da Atalanta na Champions League promete ser complexo. Nas oitavas de final, a única equipe italiana sobrevivente terá pela frente um adversário de peso, com Arsenal ou Bayern de Munique no horizonte. Para o técnico Raffaele Palladino, que descreveu a classificação como "um sonho que se tornou realidade", a coragem e a alma demonstradas contra o Dortmund serão as bases para os próximos confrontos.

