Premier League analisa possibilidade de criar streaming especial

A Premier League estuda a possibilidade de criar um streaming, no mesmo estilo da Netflix, para transmitir seus jogos. Além de possuir as partidas do campeonato ao vivo, a liga também quer criar uma "cápsula do tempo" com confrontos de temporadas anteriores.

continua após a publicidade

➡️Adidas apresenta conjunto de camisas retrô das seleções europeias

De acordo com o "The Guardian", a liga quer controlar cada vez mais os direitos de transmissão da sua marca. Essa proposta ofereceria ao usuário a possibilidade de assistir aos jogos quando quiser, ao vivo ou não. Ainda segundo o portal inglês, o preço para usufruir da plataforma seria de £ 10 mensais, que representam, aproximadamente, R$ 70,00 na cotação atual.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Estêvão em ação pelo Chelsea durante confronto válido pela Premier League (Foto: Reprodução Instagram/Estêvão)

🤑 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Renovação de contrato

Apesar das conversas para a criação de um streaming, a Premier League renovou seu contrato com a Disney até o final da temporada de 2031. Hoje, as partidas são transmitidas, principalmente, pela ESPN, que é uma empresa do grupo Walt Disney.

continua após a publicidade

➡️ Oitavas da Champions promete ao menos dois 'jogos da morte' e vida difícil para o PSG

De acordo com a "Folha de São paulo", o novo contrato entre as partes irá render, até o meio de 2031, £ 450 milhões (R$ 2,7 bilhões), representando 25% a mais do que era pago anteriormente, que originalmente acabaria na metade do ano de 2028.