VÍDEO: goleiro 'finge lesão' para ajudar companheiros que praticam Ramadã; entenda

O Nantes venceu o Le Havre por 2 a 0, no último domingo (22), pela 23ª rodada da Ligue 1, no Stade de la Beaujoire, em Nantes (FRA). Durante a partida, o goleiro português Anthony Lopes simulou uma lesão de forma estratégica para permitir que seus companheiros de equipe, praticantes do islamismo, pudessem quebrar o jejum do Ramadã.

O caso ocorreu no domingo, aos 74 minutos da partida, com o Nantes liderando o placar por 2 a 0. O goleiro e capitão da equipe, Anthony Lopes, de 35 anos, caiu no gramado indicando dores na coxa esquerda, forçando a interrupção do jogo e a entrada da equipe médica.

Durante o atendimento, cinco jogadores do Nantes aproveitaram a pausa não oficial e correram até a beira do campo para quebrar o jejum do Ramadã. Lá, puderam se hidratar e consumir tâmaras — prática tradicional para a quebra do jejum diário logo após o pôr do sol durante o mês sagrado muçulmano.

Imagens e vídeos que circularam nas redes sociais mostraram que Lopes levantou-se de forma propositalmente lenta após o atendimento, garantindo aos colegas o tempo necessário para se alimentarem antes de o árbitro reiniciar a partida. Veja o vídeo abaixo:

Apesar da pausa inusitada, o Nantes manteve a concentração e garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o Le Havre. O resultado foi de extrema importância esportiva para o clube, que luta ativamente contra o rebaixamento.

Com os três pontos, o Nantes manteve-se na disputa pela permanência na elite, figurando na 17ª posição (em uma liga de 18 times). A equipe está empatada em pontos com o Auxerre, 16º colocado, mas segue na zona de rebaixamento devido aos critérios de desempate (saldo de gols).

O Nantes venceu o Le Havre por 2 a 0 (Foto: Sebastien Salom-Gomis / AFP)

Contraste de Regras na Europa

A atitude dos jogadores do Nantes funcionou como uma solução improvisada (e não oficial) diante das regulamentações restritas do futebol francês. O cenário na França contrasta fortemente com o de países vizinhos, pois o país possui leis rigorosas sobre a laicidade (separação entre Estado e religião), e a Liga de Futebol Profissional (LFP) francesa não autoriza a interrupção oficial de partidas por motivos religiosos.

Na Inglaterra, desde 2021, a liga inglesa estabeleceu diretrizes que permitem que os árbitros paralisem os jogos rapidamente no momento do pôr do sol, garantindo que atletas muçulmanos possam quebrar o jejum do Ramadã de forma segura e oficial.

No ano seguinte, a Alemanha adotou uma abordagem semelhante à inglesa, permitindo breves pausas para hidratação e alimentação dos atletas nessas condições.

