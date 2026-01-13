Arbeloa é apresentado no Real Madrid e afirma: 'Quero que Vini se divirta'

Álvaro Arbeloa foi apresentado oficialmente como o sucessor de Xabi Alonso e concedeu primeira coletiva como treinador do Real Madrid, nesta terça-feira (13). Ao lado de Emilio Butragueño, o ex-lateral e ídolo do clube não escondeu a emoção ao sentar-se na sala de imprensa de Valdebebas, reforçando seu vínculo de 20 anos com a instituição e a consciência do desafio que tem pela frente, a começar pela estreia amanhã contra o Albacete, pela Copa do Rei.

Um dos pontos altos da coletiva foi a abordagem sobre Vini Jr. Após as recentes polêmicas táticas e de substituições que marcaram o fim da era Xabi Alonso, Arbeloa fez questão de blindar o camisa 7 e incentivar seu estilo de jogo alegre.

– Tenho muita sorte de ter um dos jogadores mais imprevisíveis do mundo. E é isso que queremos ver: um Vini que se diverte e dança. É isso que eu quero ver. Comigo, todos os jogadores começam do zero – afirmou Arbeloa.

Gestão humana e a influência de Mourinho

Questionado sobre suas referências, Arbeloa reconheceu a influência de José Mourinho, com quem trabalhou em seus tempos de jogador, mas foi enfático ao dizer que pretende construir sua própria identidade no banco de reservas. Ele destacou que a gestão humana é o pilar para que qualquer ideia tática funcione no vestiário mais exigente do mundo.

– Para mim, foi um privilégio treinar com Mourinho, ele me influenciou muito. Mas se eu tentasse ser ele, fracassaria espetacularmente. Eu sou Arbeloa. O que importa é que temos um elenco extraordinário de grandes profissionais. Eu disse a eles hoje de manhã que o melhor período da minha vida foi como jogador do Real Madrid – revelou o técnico.

O "DNA" do Real Madrid

Arbeloa também indicou uma mudança de tom em relação ao estilo "rock and roll" buscado por seu antecessor. Citando a famosa frase de Luis Aragonés, ele deixou claro que o desempenho estético fica em segundo plano diante da obrigação histórica do clube: o resultado.

– Este clube é sobre vencer, vencer e vencer de novo. É o nosso DNA. Foi isso que nos levou a encher as salas de troféus. Minha obsessão é recuperar esses valores. Além disso, é um privilégio ter Antonio Pintus no comando físico; ele é excepcional e conhece esses jogadores como ninguém – destacou.

Arbeloa também mandou um recado para a base, afirmando que a La Fábrica terá espaço prioritário em sua gestão, já que ele conhece os jovens melhor do que qualquer um devido ao seu trabalho no Castilla. O treinador encerrou garantindo que o grupo está "com muita fome" para o duelo em Albacete, buscando virar a página após a perda da Supercopa.

Álvaro Arbeloa no primeiro treino como técnico do Real Madrid (Foto: Divulgação/X)

