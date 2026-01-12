O presidente do Barcelona, Joan Laporta, criticou a postura do Real Madrid com a ausência do corredor de honra após o título da Supercopa da Espanha, onde os catalães venceram o clube merengue por 3 a 2. Em entrevista à rádio espanhola "RAC1", o mandatário afirmou que é preciso manter o respeito mesmo nas derrotas e disse ter ficado surpreso com a postura dos jogadores dos rivais.

Após o fim da partida e a entrega das medalhas ao Real Madrid, os jogadores da equipe madrilenha deixaram o gramado sem realizar o tradicional corredor de honra ao campeão. Imagens mostraram Kylian Mbappé orientando os companheiros a seguirem diretamente para o vestiário, atitude que gerou insatisfação no lado do Barcelona.

— Me surpreende que não tenham feito o corredor de honra. É preciso ser generoso e respeitoso também quando se perde. Entendo que eram momentos muito difíceis para eles, deviam estar muito abalados, e houve essa reação — afirmou Laporta.

Ao comentar o desempenho do Barça na decisão, o presidente destacou o controle da equipe durante a maior parte do confronto e avaliou que o placar poderia ter sido mais elástico.

— Estávamos jogando muito bem e com o jogo sob controle. É verdade que o Madrid podia nos complicar em algum contra-ataque, mas, apesar disso, tínhamos o domínio da partida, o que me dava tranquilidade. Fomos muito superiores e poderíamos ter vencido por uma margem maior — disse o presidente do Barça.

Barcelona supera Real Madrid e conquista troféu da Supercopa da Espanha

O Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 2 no domingo (11), em final disputada no Alinma Stadium, em Jidá, na Arábia Saudita, e conquistou o título da Supercopa da Espanha de 2025. Desde o apito inicial, a partida foi marcada pelo protagonismo de brasileiros nos dois lados, especialmente de Raphinha e Vini Jr.

Com o resultado, o Barcelona conquistou a 16ª taça em sua história — a segunda consecutiva — e ampliou sua hegemonia na competição, consolidando-se como maior vencedor, à frente do Real, que soma 13 títulos. É a oitava vez na história que o Madrid termina como vice-campeão da Supercopa.

