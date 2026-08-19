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José Mourinho minimiza acerto de Rodri com o Barcelona: 'Não faz falta'

O português deu ênfase à hesitação do meia em acertar com o Real Madrid

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 10:55
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Mourinho, o novo treinador do Real Madrid
Mourinho, o novo treinador do Real Madrid (Foto: Reprodução)

O novo comandante do Real Madrid, José Mourinho, opinou sobre a ida de Rodri, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2026, para o Barcelona. O atleta teve seu nome vinculado aos merengues por algumas semanas antes de definir seu futuro em território rival. O treinador português admitiu que tentou contar com o futebol do meio-campista, mas questionou a postura adotada pelo campeão mundial pela seleção espanhola.

— Não, Rodri não faz falta para mim, temos soluções, temos qualidade. Conversei com ele algumas vezes e o Real Madrid fez uma proposta muito boa. Acho que existe uma ótima relação com o City. Sem negociar com o City, o clube entrou em contato com Rodri e fez uma proposta significativa. Rodri teve dúvidas, hesitou. E as dúvidas de Rodri geraram dúvidas em mim — disse ao "El Chiringuito".

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José Mourinho em treino do Real Madrid
José Mourinho em treino do Real Madrid - (Foto: Reprodução / X)

Mourinho teceu elogios à qualidade técnica de Rodri, mas, ao ser questionado se o Barcelona havia conquistado uma vitória nos bastidores ao assegurar a contratação do atleta, manteve uma postura enfática.

— Jogador extraordinário e muito correto conosco, nada de negativo a dizer. Mas penso que o Real Madrid tem um porte que não pode permitir jogadores que pensem duas vezes. Você contata, e o jogador te pergunta: quando tenho que ir? Esse é o conceito. Vitórias são em campo, são títulos. É lá que as vitórias acontecem — declarou o treinador.

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Gestão de vestiário e relação com os atletas


Sem Rodri no elenco, entre os meio-campistas à disposição de José Mourinho estão Tchouaméni e Valverde, atletas envolvidos em especulações sobre um desentendimento nos bastidores. Ao ser perguntado sobre o tema, o técnico português ressaltou o ambiente agradável do grupo e afirmou que, até o momento, não houve necessidade de adotar uma postura mais ríspida com seus novos comandados.

— Encontrei um vestiário com muita vontade de vencer. Encontrei um vestiário aberto ao bom senso, porque tudo o que peço a eles desde o primeiro dia é bom senso. Até agora não tive nenhuma situação de ter que ser o líder agressivo que posso ser. Eles me protegeram dessa versão que também é minha — concluiu o técnico.

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