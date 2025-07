O lateral-direito Wesley, do Flamengo, voltou a ser destaque na imprensa italiana neste sábado (19). O portal "Corriere dello Sport" repercutiu uma publicação do jogador em seu perfil nas redes sociais, na qual aparece ao lado da família. No entanto, o que mais chamou a atenção foram os emojis escolhidos na legenda: dois corações nas cores amarela e vermelha - justamente as cores predominantes da Roma.

Segundo o "Corriere", a escolha das cores foi interpretada como um sinal claro do desejo do jogador de se transferir para o futebol italiano. "Ele não disse, mas é como se tivesse dito", escreveu o veículo, insinuando que Wesley estaria dando pistas de que quer jogar na Roma.

Postagem do Wesley em suas redes sociais (Foto: Reprodução/X)

Negócio de Wesley, do Flamengo, com a Roma está perto de ser oficializado

Wesley, de 21 anos, é um dos destaques do Flamengo na temporada e vem sendo monitorado por clubes europeus desde o início do ano. A Roma iniciou as tratativas oferecendo 22 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões), entre valores fixos e bônus por metas. A proposta foi recusada pela diretoria rubro-negra.

Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a Roma oficializou uma oferta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) pelo jogador. Anteriormente, a reportagem do Lance! apurou que o Flamengo projetou receber algo em torno de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Wesley e a Roma já têm um acordo sobre tempo de contrato e salário. Internamente, a diretoria do Flamengo e o técnico Filipe Luís sabiam que propostas do futebol europeu chegariam em breve. O jogador, inclusive, já foi especulado no Barcelona.

Curiosamente, Wesley também esteve na mira de Gian Piero Gasperini durante o período em que o técnico comandava a Atalanta. Um impasse na negociação, no entanto, travou o acordo à época - o negócio poderia ter rendido cerca de R$ 120 milhões ao Flamengo. Agora, o destino de Wesley parece próximo de ser mesmo a capital italiana.

