Algoz do Flamengo manda recado antes de duelo contra o Racing: 'Será difícil'

Ídolo recente do Racing, o zagueiro Leonardo Sigali projetou o duelo contra o Flamengo pela semifinal da Libertadores e alertou o rival brasileiro sobre a força do time argentino. Em entrevista ao "Olé", o ex-capitão da equipe, atualmente no Lokomotiv Zagreb, da Croácia, destacou a energia e o espírito competitivo do elenco comandado por Gustavo Costas.

— A energia e a vontade que o Racing tem te atropelam. Essa mentalidade vencedora e essa mística de Copa fazem a diferença. Vai ser difícil para o Flamengo — afirmou o defensor de 38 anos.

Mesmo longe, Sigali revelou que acompanha o Racing sempre que possível e mantém contato com ex-companheiros. O zagueiro foi protagonista na histórica classificação sobre o Flamengo em 2020, quando marcou no tempo normal e também na disputa de pênaltis no Maracanã.

Sigali marcou um dos gols do empate em 1 a 1 entre Flamengo e Racing nas oitavas de final da Libertadores de 2020 (Foto: Antonio Lacerda/AFP)

— Naquele jogo ninguém deu nada de graça. Por sorte, fomos iluminados nos pênaltis. Fiz um gol e depois marquei na disputa. Foram momentos inesquecíveis — recordou.

O ex-capitão também comentou o entusiasmo que sente por ver o clube novamente em uma semifinal continental após 28 anos.

— Todos querem estar, todos querem jogar. A motivação é enorme. Mesmo de longe, vou estar torcendo por eles — disse.

Flamengo e Racing se enfrentam pela Libertadores

Flamengo e Racing se enfrentam nesta quarta-feira (8) às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. A volta acontece na semana seguinte, em Avellaneda, na Argentina.

