Gabriel Moscardo, ex-Corinthians, deixa o PSG e é emprestado a clube português

Neste sábado, o Braga, de Portugal, anunciou a contratação de Gabriel Moscardo por empréstimo de uma temporada junto ao PSG. O brasileiro de 19 anos formado nas categorias de base do Corinthians chegou ao clube francês no início de 2024 por 20 milhões de euros, mas sofreu com uma lesão grave no calcanhar e não atuou oficialmente pelos parisienses.

No contrato de empréstimo de Moscardo com o Braga, o clube português não estipulou valor para uma eventual compra. O jogador está avaliado em 8 milhões de euros (cerca de 52 milhões de reais) segundo o Transfermarkt, site especializado em transferências.

Na última temporada, Gabriel Moscardo esteve emprestado ao Reims, da primeira divisão da França, por onde disputou apenas 10 partidas, com um gol marcado em 255 minutos em campo.

Veja o anúncio de Gabriel Moscardo pelo Braga

— Gabriel Moscardo é Guerreiro! O internacional jovem pelo Brasil, de 19 anos, chega cedido pelo PSG (França) até final da temporada, não estando contemplada uma cláusula de compra.

Formando no Corinthians (Brasil), o meia começou a dar nas vistas ainda com 17 anos, assumindo-se como um dos titulares indiscutíveis do Timão ao longo da temporada de 2023. Em janeiro de 2024, Gabriel Moscardo foi comprado pelo PSG, que por sua vez o emprestou ao Stade de Reims (França), tendo apontado 1 gol em 10 jogos na temporada passada. Refira-se, ainda, que o mais recente reforço do SC Braga foi campeão Sudamericano Sub-20, em 2025, assumindo-se como um dos jogadores em maior destaque ao longo de todo o torneio.

Presença assídua nas categorias de base da Seleção brasileira, Moscardo será mais uma opção para o treinador Carlos Vicens, integrando de imediato o plantel principal do SC Braga.

