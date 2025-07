França x Alemanha feminino: onde assistir e prováveis escalações

França e Alemanha duelam neste sábado (19), às 16h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Eurocopa Feminina. A bola rola no St. Jakob-Park, na Basileia, e tem transmissão do Cazé TV (Youtube).

As equipes disputam uma vaga para enfrentar a Espanha na semifinal do torneio. A etapa está marcada para os dias 22 e 23 de julho.

Ficha do jogo FRA ALE Quarta de final Eurocopa Feminina Data e Hora sábado (19), às 16h (horário de Brasília) Local St. Jakob-Park, na Basileia Árbitro - Assistentes - Var - Onde assistir

A França terminou a primeira fase invicta, com três vitórias e liderança do Grupo D. Na fase de grupos, venceu a Inglaterra por 2 a 1, goleou o País de Gales por 4 a 1 e os Países Baixos por 5 a 2.

Antes do início do torneio continental, as francesas venceram o Brasil por 3 a 2 de virada. Na ocasião, Geyoro, duas vezes, e Katoto garantiu o triunfo das donas da casa.

Seleção perde amistoso para a França por 3 a 2. (Foto: Livia Villas Boas / CBF)

A Alemanha, por outro lado, fechou a fase de grupos na segunda colocação do Grupo C, com duas vitórias (diante de Dinamarca e Polônia), e uma derrota para a Suécia, por 4 a 1.

Tudo sobre o jogo entre França x Alemanha (onde assistir, horário, escalações e local):

França x Alemanha - quartas de final - Eurocopa Feminina

📆 Data e horário: sábado, 19 de julho, às 16h (horário de Brasília)

📍 Local: St. Jakob-Park, na Basileia, na Suíça

📺 Onde assistir: CazéTV (YouTube)

⚽ ESCALAÇÕES CONFIRMADAS

FRANÇA: Peyraud-Magnin; N’Dongala, Lakrar, Sombath, Bacha; Karchaoui, Jean-Francois, Geyoro; Baltimore, Diani, Katoto. Técnico: Laurent Bonadéi

ALEMANHA: Ann-Katrin Berger; Giulia Gwinn, Janina Minge, Rebecca Knaak, Sarai Linder; Elisa Senss, Sjoeke Nüsken, Jule Brand, Linda Dallmann, Klara Bühl e Lea Schüller. Técnica: Christian Wuck