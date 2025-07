Flamengo está perto de vender Wesley para clube europeu? Veja como está a negociação

Wesley, um dos destaques do Flamengo na temporada, pode deixar o clube nesta janela de transferências. Afinal, a Roma, da Itália, tem negociações com a diretoria pela compra do lateral-direito de 21 anos. Inicialmente, a cúpula rubro-negra recusou a oferta de 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), divididos em valores fixos e com bônus por metas. Agora, os italianos ofereceram o valor desejado pelo Flamengo.

Segundo o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, a Roma oficializou uma oferta de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões) pelo jogador. Anteriormente, a reportagem do Lance! apurou que o Flamengo projetou receber algo em torno de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões).

Wesley ao lado de FIlipe Luís, José Boto e Rodrigo Caio (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Com o valor almejado na mesa do Flamengo, a tendência é que o negócio seja sacramentado nos próximos dias. Internamente, tanto a diretoria, quanto o técnico Filipe Luís já sabiam, desde o início do ano, que chegariam ofertas da Europa por Wesley, que já esteve na mira do Barcelona, da Espanha.

Vale destacar que o jogador e o clube italiano já chegaram a um acordo por tempo de contrato e salário.

Treinador já buscou a contratação de Wesley, do Flamengo, em outra oportunidade

Contratado, recentemente, pela Roma, Gasperini indicou o nome de Wesley no período em que treinou a Atalanta, também da Itália. Entretanto, um imbróglio no negócio fez com que os italianos desistissem do negócio, que poderia render R$ 120 milhões aos cofres rubro-negros.

Assédio da Europa por Wesley após o Mundial

Durante o Mundial de Clubes, o Flamengo não recebeu oferta por Wesley. Entretanto, a diretoria rubro-negra já esperava assédio de clubes europeus pelo jogador após o término da participação no torneio.

