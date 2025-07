Barcelona tem desfalque de última hora para pré-temporada

O Barcelona sofreu uma baixa de última hora antes de embarcar para a turnê de pré-temporada na Ásia. O clube catalão informou neste sábado (19) que o jovem atacante Ibrahim Diarra sofreu uma ruptura no músculo reto femoral da perna direita e, com isso, está fora da viagem para o Japão e a Coreia do Sul.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 18 anos, Diarra era uma das grandes promessas do Barcelona para a pré-temporada. O jogador malinês, nascido em 2006, havia sido promovido provisoriamente ao time principal por Hansi Flick após se destacar na base. Contratado no início de 2024, ele teve papel importante na conquista da tríplice coroa do time sub-19, com dois gols na final da Youth League. O técnico alemão pretendia observá-lo de perto nos primeiros amistosos da temporada, mas os planos foram frustrados.

continua após a publicidade

Lesão atrasa chance no time principal do Barcelona

A lesão ocorreu durante o treino deste sábado. Embora o Barcelona não tenha divulgado um prazo oficial de recuperação, casos semelhantes sugerem uma ausência de até seis semanas, o que deve levar o jogador a retornar apenas em outubro, inicialmente ao time B, comandado por Juliano Belletti. No ano passado, Fermín López sofreu lesão parecida e ficou fora por três semanas.

➡️Mbappé, do Real Madrid, é alvo de investigação na França por lavagem de dinheiro; entenda

➡️Barcelona tem interesse na contratação de Rodrygo, diz jornal

continua após a publicidade

Ibrahim Traoré em treinamento pelo Barcelona (Foto: Reprodução/Barcelona)

Com Diarra fora da lista, Flick agora soma três desfalques para a turnê asiática: além do jovem malinês, o goleiro Ter Stegen e o meio-campista Dani Rodríguez também estão lesionados. Dos 36 jogadores avaliados nos exames médicos, apenas 26 viajarão. Diarra, que esperava usar a pré-temporada para ganhar espaço, terá de esperar uma nova chance para convencer o treinador.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.