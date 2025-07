Flamengo recusa proposta de clube europeu por Wesley; veja os valores

O Flamengo recusou, nesta segunda-feira (14), uma proposta da Roma, da Itália, pelo lateral-direito Wesley. O clube italiano ofereceu 22 milhões de euros (R$ 143 milhões), divididos em valores fixos e bônus por metas. A expectativa da diretoria rubro-negra é que os italianos melhorem a oferta nos próximos dias.

continua após a publicidade

Flamengo recusa proposta pelo lateral-direito Wesley (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Dos R$ 143 milhões propostos pela Roma, R$ 130 são fixos. Já R$ 13 milhões seriam por metas atingidas. Vale destacar que o jogador e o clube italiano já chegaram a um acordo por tempo de contrato e salário.

O quanto o Flamengo esperar receber para vender Wesley?

Inicialmente, o Lance! apurou que o Flamengo projetou receber algo em torno de 25 milhões de euros (R$ 160 milhões) pela venda do lateral de 21 anos. A tendência é que as partes cheguem em um meio termo, caso a Roma não alcance o valor almejado pelo clube brasileiro.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Treinador já buscou a contratação de Wesley, do Flamengo, em outra oportunidade

Contratado, recentemente, pela Roma, Gasperini indicou o nome de Wesley no período em que treinou a Atalanta, também da Itália. Entretanto, um imbróglio no negócio fez com que os italianos desistissem do negócio, que poderia render R$ 120 milhões aos cofres rubro-negros.

Assédio da Europa por Wesley após o Mundial

Durante o Mundial de Clubes, o Flamengo não recebeu oferta por Wesley. Entretanto, a diretoria rubro-negra já esperava assédio de clubes europeus pelo jogador após o término da participação no torneio. Além da Roma, clubes da Inglaterra também acompanham a situação do lateral.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real