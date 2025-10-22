O Nottingham Forest anunciou a contratação de Sean Dyche, de 54 anos, como novo treinador da equipe, na última terça-feira (21). O inglês assume o cargo de Ange Postecoglou, demitido do clube após 39 dias, no qual teve oito jogos, com seis derrotas e dois empates. A contratação de Dyche representa um 360º na filosofia dos Tricky Trees, que tiveram uma tentativa fracassada na mudança de estilo de jogo com a saída de Nuno Espírito Santo e a chegada do australiano.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Estilo certo?

Na última temporada, o Nottingham Forest foi a principal sensação da Premier League. Comandados por Nuno Espírito Santo, a equipe ficou na zona de classificação para Champions League em boa parte da competição, mas, na reta final, o time sofreu com tropeços e terminou apenas na sétima colocação, com vaga apenas à Conference League, que, nos tribunais, se tornou uma classificação à Europa League, devido à polêmica do Crystal Palace com o Lyon.

continua após a publicidade

Durante a má fase e a pré-temporada, o dono do clube, Evangelos Marinakis, e o treinador português trocaram farpas publicamente, o que minaram o clima dentro do vestiário. Em campo, os resultados não agradaram, com uma vitória, um empate e uma derrota, e Nuno Espírito Santo foi demitido.

Nuno Espirito Santos ao lado de Evangelos Marinakis (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

Mudança total

Para o lugar do português, Marinakis contratou Ange Postecoglou, treinador australiano que teve passagem de altos e baixos no Tottenham. Em 2024/25, os Spurs finalizaram a Premier League na 17ª posição, com 38 pontos, a pior campanha de um time não rebaixado na história da competição. Porém, na Europa League, a equipe londrina foi campeã e encerrou seca de 17 anos sem títulos. Mesmo com a conquista, o técnico foi demitido.

continua após a publicidade

A vinda de Postecoglou representou uma disruptura de filosofia no Forest, já que o estilo de jogo do australiano é completamente diferente de Nuno. Pelo Tottenham, Ange ficou conhecido por ter linhas de defesa alta, com alta intensidade e controle total da posse de bola. Do outro lado, o treinador português teve sucesso em Nottingham com tática completamente diferente, jogando na defensiva e apostando em contra-ataques.

Ange Postecoglou foi técnico do Tottenham (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Com jogadores acostumados com o estilo de Nuno Espírito Santo e longe das características necessárias para o funcionamento da tática de Postecoglou, a passagem do australiano foi desastrosa. Em 39 dias, com oito jogos disputados, o Nottingham Forest não venceu nenhuma partida, com seis derrotas e dois empates. Na última rodada da Premier League, os Reds receberam o Chelsea e foram derrotados por 3 a 0, o que encerrou a passagem relâmpago de Ange no comando da equipe.

Postecoglu (e/ou Marinakis) deixa o Nottingham Forest na 18ª colocação do Campeonato Inglês, com cinco pontos conquistados. Bem longe da sétima posição, na qual a equipe ocupava na última temporada, com 16 pontos.

Ange Postecoglou foi demitido do Nottingham Forest (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

Volta ao antigo

Para assumir o cargo de Ange, o Nottingham Forest aposta em Sean Dyche, que promete retornar as origens deixadas por Nuno Espírito Santo. O treinador inglês teve passagens por Burnley e Everton, sendo a primeira a mais marcante de sua carreira. Em dez anos pelos Clarets, Dyche recolocou o clube na Premier League, na qual deixou na elite por oito temporadas, mesmo com um dos menores orçamentos da competição em todas as edições.

Pelo Burnley, ficou conhecido pelo estilo reativo, com retrancas encaixadas e contra-ataques letais. Uma das vitórias mais marcantes de Dyche na carreira foi contra o Liverpool, em 2021. Na ocasião, os Clarets sofreram 26 finalizações, mas, com gol de Ashley Barnes, os visitantes venceram por 1 a 0 e encerraram a invencibilidade de quatro anos dos Reds em Anfield.

A estreia de Dyche será na quinta-feira (23), contra o Porto, pela terceira rodada da fase de liga da Europa League, às 16h (de Brasília), no City Ground, em Nottingham (ING).

Sean Dyche foi anunciado como treinador do Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.