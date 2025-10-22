Web alerta Flamengo sobre artilheiro do Racing: 'Precisa ficar de olho'

Um nome da equipe do Racing se destacou entre internautas como a principal ameaça aparente para o Flamengo no confronto desta noite. O atacante Adrián Martínez, artilheiro da Libertadores com 7 gols - empatado com Flaco López, do Palmeiras - é a principal referência do ataque argentino.

continua após a publicidade

Adrián Martínez, de 33 anos, chegou ao Racing em janeiro de 2024 e se tornou peça fundamental para a equipe. Seu contrato foi renovado até 2028, evidenciando sua importância para o clube argentino.

Adrián vai para o Maracanã precisando controlar o ânimo e a força das entradas ou, ao contrário, pode desfalcar o Racing no confronto de volta, na Argentina. Apesar de estar pendurado, o destaque ofensivo da equipe garante que mudará sua forma de jogar.

continua após a publicidade

- Já recebi mais cartões amarelos e vermelhos do que gols na minha carreira (brincou). Não vou mudar a minha forma de jogar contra o Flamengo por causa do cartão amarelo. Se eu receber um cartão amarelo, outro companheiro de equipe entra - disse Adrián Martínez em entrevista a ESPN.

📱 Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp

Adrián Martínez marcou um dos golaços da Libertadores 2025

Contra o Fortaleza, ainda na fase de grupos, o atacante do Racing fez uma pintura digna do Louvre. Ganhou a disputa aérea do defensor do Fortaleza e acertou um canhão de voleio.

continua após a publicidade

Flamengo recebe Racing no Maracanã por vaga na final

Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O estádio , com capacidade aproximada para 78 mil torcedores, já está com os ingressos esgotados para o confronto.

A partida de volta está marcada para 29 de outubro no estádio El Cilindro, em Avellaneda. O mando de campo do Racing no segundo jogo deve-se à sua melhor campanha na fase de grupos.