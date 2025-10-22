Luciano Vietto, meia do Racing, enfrentará o Flamengo nesta quarta-feira (22) no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores. O argentino de 31 anos foi protagonista na eliminação do time carioca no Mundial de Clubes de 2022, quando defendia o Al-Hilal da Arábia Saudita.

A competição foi disputada no Marrocos e acabou com o Real Madrid campeão, o Al-Hilal em segundo lugar e o Flamengo em terceiro.

Elenco do Flamengo após a conquista do terceiro lugar do Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Vietto, atacante do Racing é velho conhecido do Flamengo

O atual camisa 12 do Racing marcou um dos gols na vitória por 3 a 2 do clube saudita sobre o Flamengo na semifinal do Mundial, disputado em fevereiro de 2023 no Marrocos. Vietto retornou em 2024 ao clube argentino que o revelou, após sua passagem pelo futebol do Oriente Médio.

O meia argentino tem contribuído para a campanha do Racing na temporada atual. No último compromisso antes da viagem ao Brasil, Vietto marcou de pênalti o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Aldosivi. Com esse resultado, o time de Avellaneda ocupa a sexta posição no Grupo A do Campeonato Argentino, somando 18 pontos em 13 rodadas, apenas três a menos que o líder Estudiantes.

Em 2025, Vietto participou de 25 partidas, sendo 16 como titular. Contra o Flamengo, o atacante do Racing deve começar a partida no banco de reservas.

Na temporada, Vietto anotou cinco gols e três assistências, sendo um deles contra o Botafogo na Recopa Sul-Americana, torneio em que o Racing conquistou o título inédito.

Luciano Vietto em ação pelo Al-Hilal (Foto: Khaled Desouki/AFP)

Relembre Flamengo x Al-Hilal pelo Mundial de Clubes de 2022

No confronto pelo Mundial, o Al-Hilal abriu o placar com Al-Dawsari convertendo pênalti aos cinco minutos. O Flamengo conseguiu o empate com Pedro aos 20 minutos do primeiro tempo, após receber assistência de Matheus França. A situação do time brasileiro complicou-se quando Gerson cometeu pênalti e recebeu cartão vermelho no final da etapa inicial, permitindo que Al-Dawsari marcasse novamente aos 45+10.

Na etapa complementar, Vietto ampliou a vantagem do Al-Hilal aos 25 minutos com uma jogada individual pela direita, superando o goleiro Santos. Pedro ainda diminuiu nos acréscimos, mas não impediu a eliminação flamenguista. Na decisão daquele Mundial, o Al-Hilal foi derrotado pelo Real Madrid por 5 a 3.