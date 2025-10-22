menu hamburguer
Flamengo x Racing: pendurados, desfalques, retornos e dúvidas

Confira as prováveis escalações

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/10/2025
09:42
Flamengo e Racing fazem o jogo de ida das semifinais da Libertadores nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Posteriormente, no dia 29 de outubro, as equipes voltam a se enfrentar, no mesmo horário, mas em Avellaneda, na Argentina. Confira as principais ausências, retornos e jogadores pendurados de cada equipe;

🔴Flamengo: desfalques, dúvidas e pendurados

🟨🟨Pendurados do Flamengo:
Pelo lado do Flamengo, o técnico Filipe Luís conta apenas com um jogador pendurado: Guillermo Varela. O lateral, que vem sendo reserva no time rubro-negro, ficará fora do jogo de volta, em Avellaneda, caso receba cartão amarelo no Maracanã nesta quarta.

🤒Atletas no departamento médico do Flamengo:
O técnico Filipe Luís tem um problema para esse confronto. Léo Ortiz deixou o último jogo com dores na perna direita e teve uma lesão constatada. O zagueiro, no entanto, fez um processo intenso de recuperação, e pode ser surpresa na lista de relacionados. Se ele não ficar à disposição, Danilo jogará ao lado de Léo Pereira na defesa.

Já Cebolinha, que sofreu uma lesão no músculo do quadril, está descartado da partida.

🔙Retornos do Flamengo:
De La Cruz, que ficou fora da partida contra o Palmeiras, pode retornar no jogo no Maracanã contra o time argentino.

Léo Ortiz intensificou recuperação de lesão visando Flamengo x Racing (Foto: Reprodução)
🔵Racing: desfalques, dúvidas e pendurados

🟨🟨Pendurados do Racing:
Os cartões amarelos são preocupação maior do lado argentino. Quatro atletas não poder receber outra advertência, caso contrario desfalcarão a equipe no confronto de volta, na argentina. São eles: Franco Pardo, Gabriel Rojas (dúvida), Adrián Martínez e Martinera.

🔙Retornos do Racing:
Poupados em partidas do Campeonato Argentino, Gustavo Costas contará com alguns retornos importantes e vai enfrentar o Flamengo com força máxima no Maracanã. Confira os retornos do Racing;

- Gabriel Arias (goleiro titular), Adrián Martínez (atacante - artilheiro do clube na Libertadores com 7 gols), Facundo Mura (lateral-direito), Gabriel Rojas (lateral-esquerdo), Santiago Sosa (meia) e Juan (volante) Ignacio Nardoni voltam a aparecer entre os relacionados.

🤒Desfalques do Racing:
Os principais desfalques ficam por conta do zagueiro Franco Pardo, o meio-campista Alan Forneris e o atacante Elías Torres, todos lesionados. Alan teve uma entorse no joelho confirmada às vésperas da viagem e não foi relacionado.

Outros desfalques: Benjamin Gonzalez, Ramiro Degregorio, Adrian Fernandez, Gonzalo Reyna e Francisco Fraga.

Prováveis escalações

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)
Rossi; Emerson Royal, Danilo (Léo Ortiz), Léo Pereira e Alex Sandro; Jorginho, Pulgar e Arrascaeta; Samuel Lino, Luiz Araújo e Pedro.

RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Cambeses; Mura, Colombo, Rojo e Rojas; Nardoni, Sosa (Zuculini) e Almendra; Conechny (Vergara), Solari e Maravilla Martínez.

