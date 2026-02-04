Atitude de Marcelo agita torcida do Fluminense: 'Não era'

Uma declaração de Marcelo, que fez história no Fluminense, enlouqueceu muitos torcedores do Tricolor Carioca nas redes sociais. Depois de uma carreira espetacular na Europa, o ex-jogador voltou ao clube que o revelou e conquistou títulos importantes.

O jogador publicou um vídeo no museu das Lendas, em Madrid, nesta terça-feira (3), e aproveitou para mandar um recado aos tricolores, já que a taça da Libertadores estava presente no local.

- Meus tricolores, vim aqui no museu das lendas. Olha o que eu encontrei aqui. Meu Deus do céu, que saudade que eu tava. A gente tem, pode rir - falou Marcelo, cria e ídolo do Fluminense.

Nas redes sociais, a declaração do jogador rapidamente viralizou entre os tricolores. Será que a torcida do Fluminense tem saudade do Marcelo? Veja os comentários abaixo:

Marcelo em campo pelo Fluminense em jogo contra o Athletico-PR, pelo Brasileirão (Foto: Vyctor Santos/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja reação dos tricolores com fala do ídolo

Números de Marcelo pelo Fluminense

Ao todo, Marcelo fez 107 jogos com o Fluminense, com 11 gols e três assistências. Na primeira passagem, o jogador venceu a Taça Rio de 2005 e o Campeonato Carioca da mesma temporada. Na segunda, ganhou mais um Cariocão e a Libertadores da América.

Saída foi causada por briga com Mano Menezes

A saída de Marcelo do Fluminense foi causada por uma briga com o técnico Mano Menezes, em 2025. Antes de entrar em campo em um duelo com o Grêmio, pelo Brasileirão, o defensor não teria gostado de entrar já aos 44 minutos do segundo tempo, e o treinador reprovou o comportamento de seu comandado.

Ao ver a insatisfação do lateral-esquerdo, Mano Menezes empurrou-o de volta para o banco de reservas e chamou John Kennedy, que entrou no lugar de Lima. Após a partida, em coletiva, o técnico falou que a situação seria resolvida internamente.

Pouco tempo depois, Marcelo e Fluminense chegaram em um acordo para rescindir o contrato e encerrar uma linda história.