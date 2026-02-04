menu hamburguer
Seleção Brasileira

Lenda da Itália avalia Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Muita sorte'

Treinador tem oito partidas à frente do Brasil

João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
06:00
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Lenda da Itália, Alessandro Nesta avaliou a contratação de Carlo Ancelotti pela Seleção Brasileira visando a Copa do Mundo. No evento do lançamento da Copa do Mundo de Lendas, o ex-zagueiro não poupou elogios ao treinador com quem trabalhou no Milan.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- Atualmente é normal ter um treinador de outro país. O Brasil tem muita sorte por ter Carlo Ancelotti, que, para mim, é o melhor treinador que você pode ter. O Brasil tem um bom time, e Carlo é a melhor opção que teria para o país.

Na repescagem europeia, a Itália não tem presença garantida na Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Nesta revelou sua torcida para outra seleção caso a Azzurra não se classifique para o torneio.

- Se a Itália não for para a Copa do Mundo, nós vamos apoiar o Brasil, porque tem Carlo Ancelotti como treinador.

Antes da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti comandará a Seleção Brasileira em dois amistosos na Data Fifa de março contra França e Croácia. Os confrontos são tratados como chave para a equipe chegar bem preparada nos Estados Unidos em busca do hexacampeonato.

Desempenho de Ancelotti na Seleção Brasileira

Em oito jogos à frente da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti conquistou quatro vitórias, teve dois empates e duas derrotas. Com isso, o comandante possui um aproveitamento de 58,3% como treinador da Amarelinha.

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Senegal
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, durante Brasil x Senegal (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

