Manchester City vê Copa da Liga como chance de encerrar jejum de títulos

O Manchester City encara o Newcastle buscando chegar na final da Copa da Liga Inglesa para encerrar um longo jejum de títulos. A equipe de Pep Guardiola ergueu um troféu pela última vez quando conquistou a Supercopa da Inglaterra, em agosto de 2024.

Na atual temporada, o Manchester City não consegue ter resultados expressivos, principalmente na Premier League e Champions League. No Campeonato Inglês, o time de Guardiola tropeçou em cinco dos últimos seis jogos e não consegue se aproximar do Arsenal na busca pelo título.

Na Liga dos Campeões, o Manchester City também tem um longo caminho a ser percorrido e contra os melhores clubes do continente. Com isso, a Copa da Liga Inglesa se torna uma competição atrativa do ponto de vista da viabilidade e por ser um torneio que Guardiola já venceu quatro vezes.

Maior campeão da história da Copa da Liga Inglesa, Guardiola também tem a chance de ampliar o número de títulos na competição e igualar clubes, como Chelsea e Aston Villa. Em meio as dificuldades enfrentadas, as competições mata-mata surgem como oportunidades para o treinador voltar a sentir o gosto de uma conquista, embora deva ter uma decisão muito complicada caso confirme sua vaga.

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle no jogo de ida, o Manchester City tem a faca e o queijo na mão para carimbar sua vaga na final em duelo no Etihad Stadium. E chegar em uma nova decisão após ter sido derrotado no último jogo da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace, na temporada passada.

Guardiola minimiza má fase do Manchester City

Em coletiva, Pep Guardiola minimizou os maus resultados recentes do Manchester City, como o mais recente empate em 2 a 2 com o Tottenham, na Premier League. O treinador faz questão de ressaltar a diferença entre as competições em busca de uma vaga na final.

- Quando você joga a Copa da Liga Inglesa, é uma competição diferente. A Champions League é outra e a Premier League é outra. Os resultados ajudam, mas estou confiante em cada ação e em cada momento em que consigo superar essas fases difíceis e seguir em frente.

Na temporada que pode marcar a despedida de Pep Guardiola, o Manchester City deve um final mais feliz e não repetir os erros de 2024/2025. E encerrar o jejum de quase dois anos sem erguer um troféu para um torcedor que se acostumou a empilhar taças nos últimos anos.

