imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Manchester City vê Copa da Liga como chance de encerrar jejum de títulos

Clube não ergue troféu desde agosto de 2024

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/02/2026
06:30
Semenyo comemorando o gol marcado no duelo entre Manchester City e Newcastle (Foto: Oli Scarff/AFP)
imagem cameraSemenyo comemorando o gol marcado no duelo entre Manchester City e Newcastle (Foto: Oli Scarff/AFP)
O Manchester City encara o Newcastle buscando chegar na final da Copa da Liga Inglesa para encerrar um longo jejum de títulos. A equipe de Pep Guardiola ergueu um troféu pela última vez quando conquistou a Supercopa da Inglaterra, em agosto de 2024.

Na atual temporada, o Manchester City não consegue ter resultados expressivos, principalmente na Premier League e Champions League. No Campeonato Inglês, o time de Guardiola tropeçou em cinco dos últimos seis jogos e não consegue se aproximar do Arsenal na busca pelo título.

Na Liga dos Campeões, o Manchester City também tem um longo caminho a ser percorrido e contra os melhores clubes do continente. Com isso, a Copa da Liga Inglesa se torna uma competição atrativa do ponto de vista da viabilidade e por ser um torneio que Guardiola já venceu quatro vezes.

Maior campeão da história da Copa da Liga Inglesa, Guardiola também tem a chance de ampliar o número de títulos na competição e igualar clubes, como Chelsea e Aston Villa. Em meio as dificuldades enfrentadas, as competições mata-mata surgem como oportunidades para o treinador voltar a sentir o gosto de uma conquista, embora deva ter uma decisão muito complicada caso confirme sua vaga.

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle no jogo de ida, o Manchester City tem a faca e o queijo na mão para carimbar sua vaga na final em duelo no Etihad Stadium. E chegar em uma nova decisão após ter sido derrotado no último jogo da Copa da Inglaterra para o Crystal Palace, na temporada passada.

Guardiola minimiza má fase do Manchester City

Em coletiva, Pep Guardiola minimizou os maus resultados recentes do Manchester City, como o mais recente empate em 2 a 2 com o Tottenham, na Premier League. O treinador faz questão de ressaltar a diferença entre as competições em busca de uma vaga na final.

- Quando você joga a Copa da Liga Inglesa, é uma competição diferente. A Champions League é outra e a Premier League é outra. Os resultados ajudam, mas estou confiante em cada ação e em cada momento em que consigo superar essas fases difíceis e seguir em frente.

Na temporada que pode marcar a despedida de Pep Guardiola, o Manchester City deve um final mais feliz e não repetir os erros de 2024/2025. E encerrar o jejum de quase dois anos sem erguer um troféu para um torcedor que se acostumou a empilhar taças nos últimos anos.

Pep Guardiola comemora classificação do Manchester City às semifinais da Copa da Inglaterra
Pep Guardiola comemora classificação do Manchester City às semifinais da Copa da Inglaterra (Foto: Justin Tallis/AFP)

