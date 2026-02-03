Ex-Galo, Nathan Silva vive grande fase no Pumas e atrai interesse no Brasil

O zagueiro Nathan Silva atravessa um momento de destaque no futebol mexicano. Titular do Pumas, o defensor ex-Atlético-MG tem sido peça-chave do sistema defensivo da equipe na atual temporada e passou a chamar a atenção de clubes do mercado brasileiro em razão da regularidade e dos bons números apresentados em campo.

Contratado pelo Pumas em 2023, Nathan se consolidou rapidamente entre os titulares. Na temporada atual, o defensor disputou quatro partidas, atuando os 360 minutos possíveis até aqui. Os números reforçam o bom desempenho: 91% de acerto nos passes, média de 3,5 bolas recuperadas e quatro cortes por jogo, índices que têm contribuído diretamente para a solidez defensiva da equipe mexicana.

Nathan Silva atravessa fase com regularidade e impacto defensivo

O bom momento individual de Nathan Silva também se reflete no desempenho coletivo do Pumas. A equipe não sofreu gols nas duas partidas mais recentes, resultado que passa pela consistência da linha defensiva e pela presença constante do zagueiro brasileiro. Seguro nos duelos e com boa saída de bola, ele se tornou um dos pilares do time no início da temporada.

Em entrevista, Nathan valorizou o trabalho diário e o foco no desempenho dentro de campo, evitando projetar o futuro a curto prazo.

– Fico feliz pelo reconhecimento do meu trabalho. Procuro manter o foco total no dia a dia, em evoluir e ajudar minha equipe. Naturalmente, quando você trabalha bem, as oportunidades aparecem, mas meu compromisso agora é seguir rendendo dentro de campo.

Nathan Silva no duelo entre Pumas e Tijuana (Foto: Reprodução/Imago7)

A sequência positiva no México não passou despercebida no Brasil. Ao fim da última temporada, Nathan Silva recebeu uma proposta oficial do Vasco da Gama e segue no radar de outros clubes brasileiros, que têm feito sondagens em função da sua regularidade, experiência e histórico recente em competições de alto nível.

Formado nas categorias de base do Atlético-MG, o zagueiro construiu carreira no futebol brasileiro antes de se transferir para o exterior e vê a experiência internacional como parte importante do seu desenvolvimento profissional.

– Essa experiência fora do Brasil tem sido muito importante para o meu crescimento profissional e pessoal. O futebol mexicano é intenso, competitivo, e isso me desafia diariamente. Estou concentrado em manter esse nível e deixar o futuro acontecer da forma certa.

