Matvei Safonov foi um dos principais destaques do futebol mundial nesta semana ao defender quatro pênaltis na final do Intercontinental de 2025 contra o Flamengo e se tornar o herói do título inédito conquistado pelo PSG. Apesar da atuação decisiva, o goleiro enfrentará um período afastado dos gramados e aproveitará o recesso de fim de ano para se recuperar, já que o clube francês informou oficialmente nesta sexta-feira (19), por meio de seu site, que o jogador sofreu uma fratura na mão esquerda durante a decisão. A condição física do arqueiro será reavaliada dentro de três a quatro semanas.

Com a lesão, o goleiro está confirmado como ausência na estreia do PSG na atual edição da Copa da França, marcada para 20 de dezembro, às 17h ( de Brasília), contra o modesto Fontenay, da terceira divisão nacional. A ausência de Safonov reacende o debate sobre a titularidade no gol do clube francês, com o recém-contratado Lucas Chevalier como principal candidato a assumir a posição, além do terceiro arqueiro, Renato Marin, que não atuou desde sua chegada no último verão.

Em tentativa de justificar o ocorrido, o técnico Luis Enrique afirmou não saber explicar como a lesão aconteceu, mas acredita que tenha ocorrido após o terceiro pênalti cobrado pelo Flamengo e o segundo defendido por Safonov, realizado por Pedro.

— Não consigo explicar. É incrível. O jogador não sabe como aconteceu. Acreditamos que foi no terceiro pênalti; ele fez um movimento estranho. Achamos que a adrenalina estava tão forte que ele defendeu os pênaltis sem sentir nenhuma dor — afirmou o treinador.

Além de Safonov, o PSG confirmou a lesão de mais dois jogadores durante a partida: Lee Kang-In, que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, ficará afastado dos gramados por várias semanas, e Bradley Barcola segue em tratamento devido à fadiga muscular. Embora ainda com dúvidas, Senny Mayulu, que vinha apresentando sinais de fraqueza em decorrência de um vírus nos últimos dias, participou da partida contra o Flamengo. Como não consta no boletim médico do clube, o jogador deve estar disponível para a próxima partida do PSG.

Quem é Safonov? 🧤

Revelado pelo Krasnodar em 2017, Safonov ganhou projeção no futebol europeu após se destacar no cenário russo e ser eleito o melhor goleiro da liga na temporada 2023/24, desempenho que motivou sua contratação pelo PSG para 2024/25. Embora inicialmente considerado reserva, o arqueiro passou a receber oportunidades recentes e assumiu a titularidade após a lesão no tornozelo de Chevalier, atuando nas partidas contra Rennes, Athletic Bilbao e Metz, esta última com o francês já disponível no banco.

Nesses confrontos, sofreu dois gols diante do Metz e manteve o placar zerado nas outras duas exibições. Em dezembro do ano anterior, Safonov já havia sido decisivo ao defender duas cobranças de pênalti e garantir a classificação do PSG na Copa da França, torneio que terminou com o título do clube. Contratado por 20 milhões de euros (R$ 115 milhões à época), o goleiro chegou para disputar posição com Gianluigi Donnarumma, posteriormente negociado com o Manchester City, e integrou o elenco campeão da Champions, mantendo-se como segunda opção mesmo após a saída do italiano.

