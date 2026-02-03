Apesar da temporada 25/26 estar em andamento, a disputa por uma vaga no elenco do Real Madrid para 2026/27 já entrou no radar da imprensa espanhola. Em análise publicada nesta semana, o "Diario AS" apontou que Endrick e Gonzalo García vivem um duelo indireto que tem elevado o nível de ambos, mesmo sem concorrência direta em campo.

O contexto da disputa foi moldado por caminhos distintos. Gonzalo ganhou projeção ao marcar um hat-trick contra o Betis, no Santiago Bernabéu, em 4 de janeiro, na estreia do Real Madrid em 2026. Pouco mais de três semanas depois, em 25 de janeiro, foi a vez de Endrick responder com três gols pelo Lyon, fora de casa, contra o Metz, em apenas sua segunda partida pelo clube francês.

Endrick e Gonzalo García: duelo à distância por vaga no Real Madrid

O jornal destaca que, quando ambos dividiram o vestiário do Real Madrid, nenhum conseguiu se firmar individualmente. A situação mudou com a separação de caminhos: Endrick foi emprestado ao Lyon até o fim da temporada, enquanto Gonzalo passou a receber mais oportunidades no elenco merengue. A mudança se deu em meio ao planejamento do clube, que não pretende repetir o modelo de três centroavantes no grupo principal.

Endrick mata bola no peito no duelo entre Lyon e Lille pela Ligue 1 (Foto: Olivier Chassignole / AFP)

Com Mbappé consolidado como referência ofensiva – mesmo não sendo um centroavante clássico –, o espaço para reservas se tornou limitado. Endrick foi o mais afetado nesse cenário, tendo atuado menos de 100 minutos pelo Real Madrid no primeiro turno. O empréstimo ao futebol francês foi entendido como a melhor solução para garantir minutos e manter o brasileiro em ritmo competitivo.

Desde então, os números passaram a pautar a disputa. Em janeiro, Gonzalo marcou cinco gols e deu duas assistências pelo Real Madrid, enquanto Endrick balançou as redes quatro vezes e distribuiu uma assistência pelo Lyon. O AS descreve o momento como uma "batalha de números" separada por 918 quilômetros, distância entre o Santiago Bernabéu e o Estádio Groupama.

O contexto recente também pesa na avaliação do clube. Endrick sofreu uma lesão que o tirou do Mundial de Clubes, competição na qual Gonzalo se destacou como artilheiro. O problema físico se estendeu por parte da temporada e, segundo o jornal, contribuiu para a preferência de Xabi Alonso pelo jogador formado na base.

Apesar disso, o AS ressalta que Endrick segue com respaldo interno. O Real Madrid investiu 35 milhões de euros pagos ao Palmeiras, além de até 25 milhões em bônus por desempenho, totalizando um potencial de 60 milhões de euros. Um valor que, segundo a publicação, mantém o brasileiro no radar do clube na definição do elenco para a próxima temporada.

